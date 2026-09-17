Torcida do Flamengo critica Ayrton Lucas em gol do Del Valle: 'O que foi isso?'
Jogo vale vaga nas semifinais da Libertadores
O Independiente Del Valle abriu o placar contra o Flamengo no Maracanã após uma trapalhada coletiva da defesa rubro-negra. Léo Pereira perde a bola no meio-campo, cedendo contra-ataque para a equipe adversária. Em seguida, Ayrton Lucas se atrapalha na marcação e Rossi espalma a bola para o meio da área, sobrando nos pés de Reasco, que converte a chance em gol.
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Além do goleiro Rossi, o lateral Ayrton Lucas foi bastante criticado pelo gol. O nome do jogador do Flamengo até assumiu o topo dos "assuntos do momento" na rede social X, minutos após o Del Valle abrir o placar. 🗣️Confira a repercussão:
O que o Flamengo precisa para se classificar contra o Del Valle?
Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, o Flamengo pode se classificar até mesmo em uma derrota por um gol de diferença. Caso confirme a vaga, o adversário na semifinal já está definido: será o Estudiantes, da Argentina, que eliminou o Corinthians.
Em caso de uma vitória do time equatoriano por dois gols de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.
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