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Riquelme, cria do Fluminense, celebra queda de Zubeldía

Sob comando de Zubeldía, Riquelme perdeu espaço no profissional e foi rebaixado ao sub-20

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 13:06
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O atacante Riquelme Felipe, de 19 anos, deixou um emoji de agradecimento no post oficial do Fluminense no Instagram que anunciava a demissão do técnico Luis Zubeldía. O comentário ficou visível por alguns minutos antes de ser excluído pelo próprio jogador. O treinador argentino foi demitido na noite desta quarta-feira (12), após reunião do conselho esportivo. Saiba mais detalhes e bastidores!

Um dos destaques das categorias de base do Fluminense, Riquelme foi incorporado ao elenco profissional em 2024, acumulou minutos em 2025, mas perdeu posição para jogadores mais experientes, como Serna e Soteldo, após a chegada de Zubeldía. O movimento, porém, não é pessoal. No São Paulo, Zubeldía era bastante criticado pela torcida pela pouca utilização de jovens revelados na Copinha, como Matheus Alves, Lucas Ferreira e Ryan Francisco.

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Apesar da "fama", Zubeldía sempre negou a alcunha. Em entrevista concedida em novembro de 2025, o técnico relembrou que, em seus 21 anos de carreira, sempre trabalhou com jovens e revelou nomes conhecidos do futebol internacional, como Marchesín, Rodrigo De Paul, Flaco López, Estupiñán, Vietto, Bernabei, mas destaca que o cenário mudou.

"As pessoas pensam que não gosto de usar jogadores da base, mas é o contrário. Sempre foi uma das minhas virtudes. O problema é que hoje o tempo é muito curto. Tudo acontece rápido demais e não há paciência para trabalhar o jogador com calma"

➡️ Com demissão de Zubeldía, quem comanda o Fluminense na Libertadores?

O treinador chegou a detalhar que algumas das principais dificuldades têm relação com o desenvolvimento psicológico, maturidade e tempo para se desenvolver. Na ocasião, Zubeldía utilizou justamente o caso de Riquelme Felipe como exemplo de atleta que ainda precisa amadurecer.

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"O futebol hoje está muito rápido. Não te deixam formar com tranquilidade os jogadores juvenis. Joga duas partidas e já acha que precisa ser titular, pensa que é estrela. Porque o entorno faz o jogador acreditar nisso, o empresário, o pai, a mãe, o irmão, as redes sociais, a imprensa. Todos dizem que ele é o melhor. E como cuidar do processo desse garoto assim? É muito difícil para o treinador"

Zubeldía para o GE em novembro de 2025

"O Riquelme, por exemplo, é um jogador que ainda precisa de formação. Se nos derem tempo, ele pode se tornar um grande jogador. Mas precisamos de tempo"

Em 2026, Riquelme disputou cinco partidas oficiais pelo profissional, duas pelo Campeonato Carioca e três pelo Brasileirão. No Campeonato Brasileiro, Riquelme entrou em campo na vitória sobre o Santos, no empate com o Vitória e na derrota para o Mirassol, penúltimo jogo da equipe antes da pausa para a Copa do Mundo. Foi utilizado nos amistosos de intertemporada, mas depois não atuou mais.

Fluminense Riquelme Felipe
Riquelme Felipe em ação no clássico entre Fluminense e Vasco no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

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