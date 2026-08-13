Adversário do Botafogo, Cienciano chega motivado, mas sem artilheiro Glorioso vai ao Peru pela ida das oitavas de final da Sul-Americana

Carregando conteúdo exclusivo...

Melhor campanha da fase de classificação, o Botafogo inicia sua caminhada no mata-mata rumo ao título da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (13), contra o Cienciano, do Peru, na altitude de Custo, pela ida das oitavas de final. O adversário chega motivado para a eliminatória e com um grande aliado.

+ Botafogo 122 anos: conheça a história da origem do nome do clube

Se por um lado tradição e alto investimento colocam o Glorioso como favorito do confronto, do outro, os peruanos chegam para provarem que são capaz incomodar e, quem sabe, fazerem história. Um tradicional já ficou pelo caminho após passar pelos cerca de 3.400 metros de altitude no Estádio Garcilaso de la Vega.

continua após a publicidade

Na fase de playoffs, o Cienciano passou pelo Lanús-ARG, atual campeão da competição. Depois de perder a ida por 2 a 0 em Buenos Aires, os peruanos foram para cima e reverteram o placar adverso com uma goleada por 4 a 0, com gols marcados por Garcés e Hohberg (dois cada).

A equipe da casa terá o relevante desfalque do atacante equatoriano Carlos Garcés, que soma 17 gols em 33 jogos disputados ja temporada. Ele é vice-artilheiro da Copa Sul-Americana, com quatro tentos anotados, atrás apenas de Contreras, do Millonarios, da Colômbia.

continua após a publicidade

Carlos Garcés, artilheiro do Cienciano, não enfrentará o Botafogo no jogo de ida (Foto: Divulgação)

Para o time comandado por Franclim Carvalho, contam as boas apresentações após a pausa para a Copa do Mundo – apesar do empate por 1 a 1 com o time alternativo do Fluminense. O Cienciano, do técnico Horacio Melgarejo, por sua vez, vem de seis jogos, com quatro derrotas e duas vitórias.

No último compromisso, válido pelo Clausura do Campeonato Peruano, o time de Cusco perdeu para o Alianza Atlético fora de casa pelo placar de 1 a 0. Apesar disso, mais de 80% da carga de ingressos foi vendida para o duelo com o Botafogo, às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira.

continua após a publicidade

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.