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ESPN e Disney+ exibem RedZone e Cowboys x Ravens no Maracanã pela NFL

Jogo será no Maracanã

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 18:52
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Capacetes de Ravens e Cowboys com bola de futebol americano estampada com a bandeira do Brasil na mureta da Urca, no Rio de Janeiro, palco do jogo da NFL
NFL Rio Game será no Maracanã (Foto: Divulgação / NFL)

A ESPN 4 e o plano Premium do Disney+ exibem neste domingo (27), das 14h às 20h30 (horário de Brasília), uma cobertura especial para a Semana 3 da temporada regular da NFL. O destaque da programação é a transmissão ao vivo do programa NFL RedZone, sob o comando do narrador Otávio Augusto e do comentarista Guilherme Cohen. A atração vai acompanhar simultaneamente todos os confrontos do dia e exibir em tempo real os momentos decisivos da partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, agendada para as 17h25 no Maracanã.

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Diferente de uma transmissão convencional focada em uma única partida, o formato do RedZone percorre simultaneamente os jogos da rodada e leva o público diretamente aos lances de maior impacto, como touchdowns, jogadas decisivas e campanhas na zona de pontuação. A programação começa às 14h, antes do início do duelo no Rio de Janeiro, permitindo que os torcedores acompanhem as primeiras movimentações da tarde.

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O confronto entre as duas tradicionais franquias da liga, Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, marca a estreia da NFL no Rio de Janeiro e é o terceiro jogo oficial disputado em território brasileiro. A narração do evento principal no Maracanã será do jornalista Ari Aguiar.

Além dos jogos da temporada regular, a ESPN e o Disney+ também confirmaram a transmissão do Super Bowl LXI, agendado para o dia 14 de fevereiro de 2027, no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia.

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Ativações e eventos marcam a semana do primeiro NFL Game no Rio de Janeiro (Divulgação)
Ativações e eventos marcam a semana do primeiro NFL Game no Rio de Janeiro<br>(Divulgação)

Ari Aguiar fala sobre o programa da ESPN

Narrador dos canais Disney+ e ESPN, Ari Aguiar comentou os motivos pelos quais o programa RedZone vai atender, de maneira completa, o público interessado no evento.

— O RedZone é para quem quer acompanhar a NFL de uma maneira mais dinâmica. Em vez de escolher um jogo e ficar duas ou três horas naquela partida, você consegue acompanhar tudo que está acontecendo de mais importante na rodada. Se tem um touchdown, uma jogada decisiva ou uma campanha importante, a gente vai para lá. E neste domingo ainda temos o ingrediente especial do Rio Game, então vamos acompanhar também tudo que acontecer entre Cowboys e Ravens no Maracanã — explicou Ari Aguiar, narrador dos canais ESPN e Disney+.

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