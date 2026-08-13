Cruzeiro x Flamengo: Bruno Henrique diz que Matheus Henrique deveria ter sido expulso Equipes empatam por 1 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Bruno Henrique reclamou da arbitragem após o empate do Flamengo por 1 a 1 com o Cruzeiro, nesta quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O atacante afirmou que está com dores e o tornozelo inchado após uma entrada de Matheus Henrique no primeiro tempo. O jogador do Cabuloso recebeu cartão amarelo no lance, mas, na avaliação do camisa 27, deveria ter sido expulso.

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— São uns critérios que a gente não consegue entender, né? Estou aqui com muita dor, com o tornozelo inchado depois de uma pancada tão forte. E, no meu ver, era expulsão, mas não vou ficar falando de arbitragem. A imagem está aí para todo mundo ver, então, cada um que tire sua própria conclusão — disparou BH na saída de campo.

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Apesar do empate fora de casa, Bruno Henrique afirmou que o Flamengo buscou a vitória durante a partida. O atacante também projetou o confronto de volta, que será disputado na próxima quarta-feira (19), no Maracanã.

— A gente veio com o intuito de ganhar. Sabia da dificuldade, mas hora nenhuma deixou de buscar os gols e a vitória. Levamos esse jogo para o Maracanã, com o apoio do nosso torcedor, para fazer um grande jogo novamente e, se Deus quiser, sairmos classificados — declarou.

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Bruno Henrique em ação pelo Flamengo contra o Cruzeiro (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

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