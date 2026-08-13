Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Cruzeiro x Flamengo: Bruno Henrique diz que Matheus Henrique deveria ter sido expulso

Equipes empatam por 1 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 00:26
Favorite o Lance! no Google
Bruno Henrique em ação pelo Flamengo contra o Cruzeiro
Bruno Henrique em ação pelo Flamengo contra o Cruzeiro (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Bruno Henrique reclamou da arbitragem após o empate do Flamengo por 1 a 1 com o Cruzeiro, nesta quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O atacante afirmou que está com dores e o tornozelo inchado após uma entrada de Matheus Henrique no primeiro tempo. O jogador do Cabuloso recebeu cartão amarelo no lance, mas, na avaliação do camisa 27, deveria ter sido expulso.

➡️ Jardim avalia empate do Flamengo com o Cruzeiro: 'Resultado positivo'

— São uns critérios que a gente não consegue entender, né? Estou aqui com muita dor, com o tornozelo inchado depois de uma pancada tão forte. E, no meu ver, era expulsão, mas não vou ficar falando de arbitragem. A imagem está aí para todo mundo ver, então, cada um que tire sua própria conclusão — disparou BH na saída de campo.

continua após a publicidade

Apesar do empate fora de casa, Bruno Henrique afirmou que o Flamengo buscou a vitória durante a partida. O atacante também projetou o confronto de volta, que será disputado na próxima quarta-feira (19), no Maracanã.

— A gente veio com o intuito de ganhar. Sabia da dificuldade, mas hora nenhuma deixou de buscar os gols e a vitória. Levamos esse jogo para o Maracanã, com o apoio do nosso torcedor, para fazer um grande jogo novamente e, se Deus quiser, sairmos classificados — declarou.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Bruno Henrique em ação pelo Flamengo contra o Cruzeiro
Bruno Henrique em ação pelo Flamengo contra o Cruzeiro (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Leonardo Jardim concede entrevista coletiva pelo Flamengo

Flamengo

Jardim avalia empate do Flamengo com o Cruzeiro: 'Resultado positivo'

Há 40 minutos
Bruno Henrique, do Flamengo, e Gerson, do Cruzeiro, disputam a bola

Futebol Nacional

Dê suas notas: avalie as atuações em Cruzeiro x Flamengo

Há 1 hora
Cruzeiro x Flamengo no Mineirão

Futebol Nacional

Cruzeiro e Flamengo ficam no empate pela Libertadores

Há 1 hora
Rossi lamenta gol sofrido em Cruzeiro x Flamengo pela Libertadores

Fora de Campo

Rossi vira alvo em Cruzeiro x Flamengo: 'Sem confiança'

Há 1 hora
Arroyo em comemoração do gol em cima do Flamengo pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Futebol Nacional

Veja gols em Cruzeiro x Flamengo: Arroyo abre o placar e Paquetá empata

Há 1 hora
Cruzeiro x Flamengo pela Libertadores

Fora de Campo

Polêmica em Cruzeiro x Flamengo gera debate: 'Muito drama'

Há 1 hora
Mais LANCE!
Luis Roberto durante transmissão da Globo

Luis Roberto faz discurso emocionante em Cruzeiro x Flamengo

Yael Falcon é o árbitro principal da partida entre Cruzeiro e Flamengo

Decisão da arbitragem em Cruzeiro x Flamengo irrita torcedores: 'Surreal'

PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira vê erro grave da arbitragem em Cruzeiro x Flamengo

Torcedores do Flamengo entram em confronto com a Polícia Militar no acesso ao Mineirão Cruzeiro

Cruzeiro x Flamengo: torcedores visitantes invadem o Mineirão, e PM reage com violência

Leonardo Jardim em Internacional x Flamengo

Escalação do Flamengo contra Cruzeiro irrita torcedores: 'Não abre mão'

Luis Roberto, da Globo, apontando para a taça da Libertadores

Luis Roberto de volta! Relembre o problema que tirou o narrador da Copa

Leonardo Jardim com casaco marrom do Flamengo

Escalação do Flamengo: Jardim surpreende contra o Cruzeiro

Kaior Jorge comemorando com a camisa do Cruzeiro (lado esquerdo) e Bruno Henrique com Lucas Paquetá celebrando com as cores do Flamengo

Cruzeiro e Flamengo fazem duelo mais valioso das oitavas da Libertadores; veja ranking

Torcedores de Flamengo e Cruzeiro reunidos em mercadão de BH

Torcedores de Flamengo e Cruzeiro provocam Atlético-MG em Belo Horizonte

Ex-alvo do Flamengo, Thiago Almada foi anunciado pelo River Plate

Torcedores do Flamengo reagem à fala de Almada no River Plate

Matheus Pereira, do Cruzeiro, e Jorginho, do Flamengo, no Maracanã

Flamengo domina Cruzeiro nos últimos jogos, mas mata-matas têm vantagem celeste

Ex-alvo do Flamengo, Thiago Almada foi anunciado pelo River Plate

Thiago Almada explica opção pelo River Plate em vez do Flamengo: 'Sentia falta da pressão'

Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro

Pelo Flamengo, Leonardo Jardim volta ao Mineirão após saída turbulenta do Cruzeiro