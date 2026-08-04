Santos se classifica na Copa do Brasil; dê suas notas Peixe avança para as quartas de final depois de cinco anos

Depois de cinco anos, o Santos está de volta às quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe venceu o Remo por 1 a 0 na noite desta terça-feira (4), no Mangueirão, e garantiu a classificação com um gol de Rony, justamente no estádio onde o atacante iniciou sua trajetória no futebol brasileiro.

A assistência foi de Neymar, que entrou no intervalo na vaga de Gabriel Bontempo. O camisa 10 se juntou à delegação santista apenas nesta terça-feira (4), após participar, na noite de segunda-feira (3), do leilão beneficente do Instituto Neymar Jr.

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Para a partida, o técnico Cuca apostou em um trio de ataque formado por Gabriel Barbosa, Barreal e Caballero. Na defesa, Adonis Frías substituiu o lesionado Lucas Veríssimo, enquanto Gabriel Menino foi improvisado na lateral direita para ocupar a vaga de Igor Vinícius, também desfalque da equipe.

E aí, torcedor santista, o que achou da atuação do Peixe? Quem foi o destaque da partida? Dê suas notas para os jogadores do Santos!

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Dê suas notas aos jogadores do Santos:

Como foi o jogo?

A partida começou movimentada Belém com Gabriel Menino levando perigo ao Remo, que respondeu na sequência com duas chances claríssimas no mesmo lance, desperdiçadas por Alef Manga e Jajá. Mesmo atuando fora de casa, o Santos conseguiu encontrar espaços e teve Caballero bastante participativo no setor ofensivo.

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A situação ficou ainda mais favorável para o Peixe aos 27 minutos, quando Anderson Daronco foi chamado pelo VAR para revisar o cartão amarelo aplicado a Marllon e decidiu expulsar o zagueiro. Com um jogador a mais, o Santos passou a controlar as ações da partida e pressionou o adversário, mas não conseguiu transformar o domínio em gols antes do intervalo.

Na segunda etapa, Neymar ganhou uma oportunidade no time e entrou na vaga de Gabriel Bontempo. A primeira grande chance santista no período saiu aos 16 minutos, com Rollheiser, que também havia sido acionado no intervalo, substituindo Caballero. O argentino aproveitou uma sobra dentro da área, passou pela marcação e finalizou. A bola desviou no caminho e quase enganou o goleiro Marcelo Rangel.

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O Remo respondeu e levou perigo ao gol de Gabriel Brazão. Marcelinho obrigou o goleiro santista a fazer uma defesa importante, enquanto Zé Welison soltou uma bomba de fora da área, com a bola ainda tocando na trave antes de sair. Aos 20 minutos, Neymar caiu no gramado sentindo dores no tórax, e Yago Pikachu chegou a sinalizar a necessidade de substituição. O camisa 10, porém, recebeu atendimento médico e permaneceu em campo até o apito final.

O gol da classificação santista saiu dos pés de Rony, que decidiu personalizar o nome na camisa para "R. Rústico", apelido criado no início da carreira justamente durante sua passagem pelo Remo. A jogada contou com participação decisiva de Neymar, que venceu a disputa pela bola no lado esquerdo com Zé Welison e cruzou rasteiro para o atacante finalizar de primeira e garantir a vaga do Peixe na próxima fase da Copa do Brasil. O camisa 10 perdeu a chance de selar a classificação aos 45 minutos do segundo tempo ao perder um gol tocando de cobertura.

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