Marcão tem seu melhor início pelo Fluminense e mira Libertadores
Treinador soma três vitórias e dois empates nos primeiros cinco jogos e supera os começos de 2019, 2020 e 2021
A vitória por 1 a 0 sobre o Vasco levou Marcão a 73,3% de aproveitamento nos cinco primeiros jogos da atual passagem pelo Fluminense. São três vitórias e dois empates, o melhor desempenho do treinador após cinco partidas no comando tricolor.
Marcão venceu Palmeiras, Remo e Vasco e empatou com Independiente Rivadavia e Athletico-PR. O empate diante dos argentinos ainda terminou com a classificação do Fluminense nos pênaltis para as quartas de final da Libertadores.
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Em 2019, Marcão somou dez dos primeiros 15 pontos disponíveis: três vitórias, um empate e uma derrota, com 66,7% de aproveitamento. O Fluminense venceu Grêmio, Botafogo e Bahia, empatou com o Cruzeiro e perdeu para o Athletico-PR naquele recorte.
O começo de 2020 teve quatro pontos em cinco partidas, equivalente a 26,7%. Marcão terminou aquela temporada em recuperação e conduziu o Fluminense à classificação para a Libertadores. Em 2021, foram oito pontos nos cinco primeiros jogos, com 53,3% de aproveitamento.
As passagens interinas de 2016 não chegaram a cinco partidas consecutivas cada. Na primeira, Marcão comandou o time duas vezes e venceu ambas; na segunda, foram quatro jogos, com dois empates e duas derrotas. Por isso, a comparação dos cinco primeiros compromissos envolve os trabalhos de 2019, 2020, 2021 e 2026.
Reação do Fluminense com Marcão
Marcão assumiu o Fluminense depois da saída de Luis Zubeldía, com a equipe vindo de oito partidas sem vitória. As vitórias sobre Palmeiras e Remo e a classificação diante do Independiente Rivadavia fizeram a diretoria mantê-lo no comando do time principal para a sequência da temporada.
O triunfo sobre o Vasco também encerrou uma sequência de sete clássicos sem vitória e manteve a invencibilidade do treinador em 2026.
O próximo compromisso terá peso ainda maior. O Fluminense recebe o Platense na terça-feira (8), às 19h, no Maracanã, pela ida das quartas de final da Libertadores. Marcão chega ao mata-mata com 11 dos 15 pontos possíveis nos primeiros cinco jogos e ainda sem derrota.
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