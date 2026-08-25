Suspensão de Andreas Pereira, do Palmeiras, viraliza: 'Impressionante' Jogador ficará de fora do jogo contra a LDU

A Conmebol puniu Andreas Pereira com mais um jogo de suspensão, e a decisão da entidade repercutiu nas redes sociais. O jogador, que já cumpriu a punição automática no jogo de volta das oitavas de final contra o Cerro Porteño, desfalcará o Palmeiras na partida contra a LDU, disputada no Nubank Parque.

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O meio-campista foi expulso a 15 minutos do final do primeiro jogo contra a equipe paraguaia. O árbitro entendeu que o camisa 8 atingiu Klimowicz em um lance sem disputa de bola.

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Veja alguns comentários:

Um lance q nao era nem pra ter sido expulso. Impressionante. — Eduardo Lisardo (@EduardoLisardo) August 25, 2026

0 sentido isso, querem que o Andreas perca um jogo de qualquer jeito. Primeiro que não era nem pra ser punido — Página Abel Cerveró ⓟ (@_Anti_Esquerda_) August 25, 2026

Por mais que eu desgoste do Palmeiras e do Andreas isso ai já é absurdo po.

O lance nem pra vermelho foi tlgd — BH KORINGA (@BhKoringa) August 25, 2026

em um lance que não foi absolutamente NADA. — | ferrari | (@vferrari14) August 25, 2026

tem umas coisas que é bizarro mané kkkkk — ale (@aIecito) August 25, 2026

Andreas Pereira foi expulso no jogo de ida contra o Cerro Porteño na Libertadores (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Saiba mais detalhes da suspensão de Andreas Pereira na Libertadores

O camisa 8 foi expulso durante o empate em 1 a 1 contra o Cerro Porteño, na quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio continental. O lance aconteceu durante o segundo tempo da partida, e Andreas Pereira cumpriu suspensão automática no jogo de volta, no Paraguai. O Lance! apurou que não cabe recurso e o clube paulista já foi comunicado.

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Com isso, o Palmeiras perde uma peça fundamental em seu meio-campo para a primeira partida das quartas de final. A data da partida ainda não foi confirmada pela Conmebol, já que todos os classificados para esta fase não estão definidos.

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O técnico Abel Ferreira precisará mexer novamente neste setor da equipe. Vale lembrar que o meia-atacante Allan, em negociação com o Manchester City, também deve ser baixa a partir de agora.

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