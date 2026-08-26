Veja gols em Real Madrid x Real Sociedad: Mbappé e Sucic marcam
Equipes estão se enfrentando em partida adiada da 1ª rodada de LaLiga
Real Madrid e Real Sociedad estão se enfrentando nesta quarta-feira (26), em partida adiada da 1ª rodada de LaLiga, no Estádio Santiago Bernabéu. Já no fim da primeira etapa, Mbappé abriu o placar e Sucic empata.
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Aos trinta e nove minutos da primeira etapa, O camisa 10 francês recebe bom passe de Valverde na área, domina de pé direito limpando a marcação e chuta forte de esquerda, sem chance para Remiro.
Veja o primeiro gol:
🚨 Great finish by Mbappe !— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 26, 2026
🇪🇸 Real Madrid 1-0 Real Sociedadpic.twitter.com/E9yu8v1Glj
Logo depois, aos quarenta e três minutos da primeira etapa, Ochieng é lançado em contra-ataque, demora muito a concluir e tem o chute travado por Konaté, mas a bola sobra livre na área para Sucic bater de primeira, no canto direito de Courtois.
Veja o gol de empate:
🚨 Luka Sučić 44'— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 26, 2026
🇪🇸 Real Madrid 1-1 Real Sociedadpic.twitter.com/0WiXNxR7Wd
Quem também viverá um dia especial é José Mourinho, que voltará a treinar o Real Madrid no Santiago Bernabéu pela primeira vez após 13 anos. O último jogo com ele no comando dentro da casa madrilenha foi em 1 de junho de 2013, quando o Real fez 4 a 2 no Zaragoza, com gols de Higuaín, Essien, Benzema e Callejón.
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✅ Ficha técnica
Real Madrid 🆚 Real Sociedad
Campeonato Espanhol – 2ᵉ rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, Madri (Espanha)
🥅 Gols: Mbappé (RMA), 35'/1°T (1-0), Sucic (RSO), 42'/1°T (1-1)
🟨 Cartões amarelos: XXXX e XXXX (XXX); XXXX (XXX)
🟥 Cartões vermelhos: -
REAL MADRID (Técnico: José Mourinho):
Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen e Álvaro Carreras; Federico Valverde, Bernardo Silva, Jude Bellingham e Arda Güler; Vinicius Júnior e Kylian Mbappé.
REAL SOCIEDAD (Técnico: Pellegrino Matarazzo):
Álex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martín, Igor Zubeldía e Sergio Gómez; Takefusa Kubo, Carlos Soler, Ander Barrenetxea e Yangel Herrera; Luka Sučić e Orri Óskarsson
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