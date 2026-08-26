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Veja gols em Real Madrid x Real Sociedad: Mbappé e Sucic marcam

Equipes estão se enfrentando em partida adiada da 1ª rodada de LaLiga

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 16:57
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Mbappé em ação durante Real Madrid e Real Sociedad
Mbappé em ação durante Real Madrid e Real Sociedad (Foto: Thomas COEX / AFP)

Real Madrid e Real Sociedad estão se enfrentando nesta quarta-feira (26), em partida adiada da 1ª rodada de LaLiga, no Estádio Santiago Bernabéu. Já no fim da primeira etapa, Mbappé abriu o placar e Sucic empata.

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Aos trinta e nove minutos da primeira etapa, O camisa 10 francês recebe bom passe de Valverde na área, domina de pé direito limpando a marcação e chuta forte de esquerda, sem chance para Remiro.

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Veja o primeiro gol:

Logo depois, aos quarenta e três minutos da primeira etapa, Ochieng é lançado em contra-ataque, demora muito a concluir e tem o chute travado por Konaté, mas a bola sobra livre na área para Sucic bater de primeira, no canto direito de Courtois.

Veja o gol de empate:

Quem também viverá um dia especial é José Mourinho, que voltará a treinar o Real Madrid no Santiago Bernabéu pela primeira vez após 13 anos. O último jogo com ele no comando dentro da casa madrilenha foi em 1 de junho de 2013, quando o Real fez 4 a 2 no Zaragoza, com gols de Higuaín, Essien, Benzema e Callejón.

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Elenco do Real Madrid comemorando gol do Mbappé contra o Real Sociedad
Elenco do Real Madrid comemorando gol do Mbappé contra o Real Sociedad (Foto: Thomas COEX / AFP)

✅ Ficha técnica

Real Madrid 🆚 Real Sociedad
Campeonato Espanhol – 2ᵉ rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, Madri (Espanha)
🥅 Gols: Mbappé (RMA), 35'/1°T (1-0), Sucic (RSO), 42'/1°T (1-1)
🟨 Cartões amarelos: XXXX e XXXX (XXX); XXXX (XXX)
🟥 Cartões vermelhos: -

REAL MADRID (Técnico: José Mourinho):
Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen e Álvaro Carreras; Federico Valverde, Bernardo Silva, Jude Bellingham e Arda Güler; Vinicius Júnior e Kylian Mbappé.

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REAL SOCIEDAD (Técnico: Pellegrino Matarazzo):
Álex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martín, Igor Zubeldía e Sergio Gómez; Takefusa Kubo, Carlos Soler, Ander Barrenetxea e Yangel Herrera; Luka Sučić e Orri Óskarsson

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