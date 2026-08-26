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Ruan se manifesta após lance com Kaio Jorge e detona atacante: 'Mal caráter'

Zagueiro sofreu uma queda e choque de cabeça após ser empurrado pelo jogador do Cruzeiro

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
26/08/2026 01:38
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Ruan em Cruzeiro x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ruan em Cruzeiro x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O zagueiro Ruan se manifestou após o empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Atlético, nesta terça-feira (25), no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em publicação nas redes sociais, o defensor criticou a conduta de Kaio Jorge no lance que provocou sua queda e também atualizou os torcedores sobre seu estado de saúde.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O zagueiro Ruan se manifestou após o empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Atlético, nesta terça-feira (25), no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em publicação nas redes sociais, o defensor criticou a conduta de Kaio Jorge no lance que provocou sua queda e também atualizou os torcedores sobre seu estado de saúde.

Ruan não poupou críticas ao atacante cruzeirense e classificou a atitude como desleal. Em sua postagem, o zagueiro também fez referência ao histórico de 'confusões' do jogador:

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"A diferença é simples: de um lado, quem compete na bola; do outro, quem procura vantagem na deslealdade. No fim, caráter também entra em campo, esse placar não mente, e o histórico desse mau caráter também."

Além de criticar Kaio Jorge, Ruan tranquilizou os torcedores sobre sua condição após a forte queda. O defensor foi encaminhado ao Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, onde passou por exames após deixar o clássico:

"Graças a Deus fui encaminhado ao hospital, fiz exames e está tudo bem. Obrigado pela preocupação, massa, familiares e amigos. Agora é na nossa casa, diante da nossa torcida. Muito orgulhoso pela entrega do grupo e pelo resultado e pela festa da massa, como sempre."

O lance entre Ruan e Kaio Jorge em Cruzeiro x Atlético

O lance aconteceu ainda nos primeiros minutos do clássico. Ruan subiu pelo lado direito da defesa do Atlético para disputar uma bola pelo alto e tentar afastá-la para o campo de ataque. Enquanto estava no ar, o zagueiro foi empurrado por Kaio Jorge e caiu de cabeça no gramado.

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Mesmo após o impacto, Ruan permaneceu em campo por cerca de 16 minutos, mas precisou receber atendimento médico novamente. O defensor acabou sendo substituído e deixou o Mineirão de ambulância rumo ao Hospital Mater Dei.

De acordo com Paulo Bracks, diretor de futebol do Atlético, os exames realizados por Ruan descartaram uma lesão mais grave. O dirigente também afirmou que o clube avalia medidas em relação ao lance e não descartou levar o caso ao STJD.

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Ruan levado ao hospital (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ruan levado ao hospital (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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