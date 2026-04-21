A quinta fase da Copa do Brasil marca um dos momentos mais esperados da competição. É aqui que os 20 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro nesta temporada entram na competição e se unem aos 12 times que sobreviveram às fases iniciais do mata-mata, completando o bloco de 32 equipes que vão brigar pelo título. Ao final desta fase, restarão apenas 16.

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Nos duelos, existem grandes disparidades técnicas, estrurais e financeiras, como as de Palmeiras x Jacuipense e Barra FC x Corinthians, mas também há confrontos que opões adversários da elite do futebol brasilero. São eles: Flamengo x Vitória, Bragantino x Mirassol, Botafogo x Chapecoense, Bahia x Remo e Santos x Curitiba.

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Analisando os confrontos da 5ª fase da Copa do Brasil, um fórum de jornalistas do Lance! elegeu os confrontos que devem ser os mais complicados. Confira o resultado da votação:

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🫣Confrontos mais difíceis:

1º- Santos x Curitiba

2º- Atlético-MG x Ceará

3º- São Paulo x Juventude

😌Confrontos mais fáceis:

Flamengo x Vitória ; Barra FC x Corinthians ; Palmeiras x Jacuipense

Data e hora dos jogos de ida da 5ª fase da Copa do Brasil

*Foram considerados apenas os jogos das equipe da Série A do Brasileirão

📅Terça-feira (21)

Botafogo x Chapecoense - 17h

São Paulo x Juventude - 19h30

Grêmio x Confiança - 19h30

Barra FC x Corinthians - 21h30

Paysandu x Vasco - 21h30

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📅Quarta-feira (22)

Bahia x Remo - 19h

Goiás x Cruzeiro - 19h

Santos x Curitiba - 19h30

Athletic x Internacional - 20h30

Bragantino x Mirassol - 21h30

Flamengo x Vitória - 21h30

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📅Quinta-feira (23)

Atlético-MG x Ceará - 19h

Palmeiras x Jacuipense - 19h30

Operário x Fluminense - 21h30

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Quinta fase da Copa do Brasil começa nesta terça-feira (21) (Foto: Reprodução)





