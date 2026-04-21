Copa do Brasil: Redação do Lance! projeta confrontos mais difíceis da 5ª fase
Botafogo x Chapecoense abre a nova fase do mata-mata
- Matéria
- Mais Notícias
A quinta fase da Copa do Brasil marca um dos momentos mais esperados da competição. É aqui que os 20 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro nesta temporada entram na competição e se unem aos 12 times que sobreviveram às fases iniciais do mata-mata, completando o bloco de 32 equipes que vão brigar pelo título. Ao final desta fase, restarão apenas 16.
RMP compara Flamengo de Filipe Luís ao de Leonardo Jardim: ‘Não acredito’
Fora de Campo
Após novo transfer ban, torcedores do Botafogo mandam recado a John Textor
Fora de Campo
Torcida do Santos presta apoio a Gabriel Brazão após notícia da morte do pai
Fora de Campo
🎰 Aposte nos jogos da Copa do Brasil! Clique e saiba mais!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Nos duelos, existem grandes disparidades técnicas, estrurais e financeiras, como as de Palmeiras x Jacuipense e Barra FC x Corinthians, mas também há confrontos que opões adversários da elite do futebol brasilero. São eles: Flamengo x Vitória, Bragantino x Mirassol, Botafogo x Chapecoense, Bahia x Remo e Santos x Curitiba.
Analisando os confrontos da 5ª fase da Copa do Brasil, um fórum de jornalistas do Lance! elegeu os confrontos que devem ser os mais complicados. Confira o resultado da votação:
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🫣Confrontos mais difíceis:
1º- Santos x Curitiba
2º- Atlético-MG x Ceará
3º- São Paulo x Juventude
😌Confrontos mais fáceis:
Flamengo x Vitória ; Barra FC x Corinthians ; Palmeiras x Jacuipense
Data e hora dos jogos de ida da 5ª fase da Copa do Brasil
*Foram considerados apenas os jogos das equipe da Série A do Brasileirão
📅Terça-feira (21)
Botafogo x Chapecoense - 17h
São Paulo x Juventude - 19h30
Grêmio x Confiança - 19h30
Barra FC x Corinthians - 21h30
Paysandu x Vasco - 21h30
➡️ Escalação: Diniz prepara mudanças no Corinthians para enfrentar o Barra
📅Quarta-feira (22)
Bahia x Remo - 19h
Goiás x Cruzeiro - 19h
Santos x Curitiba - 19h30
Athletic x Internacional - 20h30
Bragantino x Mirassol - 21h30
Flamengo x Vitória - 21h30
➡️ Jogador convocado por Ancelotti revela desejo de jogar no Flamengo
📅Quinta-feira (23)
Atlético-MG x Ceará - 19h
Palmeiras x Jacuipense - 19h30
Operário x Fluminense - 21h30
➡️ Time de André e João Gomes é rebaixado na Premier League
- Matéria
- Mais Notícias