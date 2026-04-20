Escalação: Diniz prepara mudanças no Corinthians para enfrentar o Barra
Comissão técnica avalia alternativas no elenco para estreia na competição
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O Corinthians encerrou, na manhã desta segunda-feira (20), a preparação para o confronto diante do Barra, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida acontece nesta terça-feira (21), às 21h30.
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Fora de Campo
Após um vídeo com instruções táticas na sala de preleção e uma ativação na academia, o elenco realizou dois exercícios táticos sob o comando do técnico Fernando Diniz. O treinador aproveitou o momento para trabalhar diferentes situações de jogo. Jogadas de bola parada também foram treinadas.
Em relação ao time que entrará em campo, a expectativa é de que Fernando Diniz poupe os principais jogadores e utilize uma formação mista. A informação foi publicada inicialmente pelo Meu Timão.
Assim, o provável time do Corinthians é formado por: Kauê; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri (Bidu); Allan, Matheus Pereira e Lingard; Dieguinho, Kayke e Pedro Raul.
Desfalques no Corinthians
O zagueiro João Pedro Tchoca está fora por dores na região do púbis, enquanto Charles segue indisponível, em recuperação de uma lesão no calcanhar direito.
No setor ofensivo, Memphis continua em tratamento de uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita. Já o atacante Gui Negão, que sofreu um estiramento durante treinos com a Seleção Sub-20, também segue fora.
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Como chega o Timão?
O Corinthians é o atual campeão da competição após vencer o Vasco na final do ano passado. O momento do Timão, ao menos no Campeonato Brasileiro, no entanto, é ruim, com a equipe presente na zona de rebaixamento.
Por outro lado, sob o comando do técnico Fernando Diniz, o Corinthians ainda não perdeu. Até aqui, a equipe venceu Platense e Santa Fe e empatou com Palmeiras e Vitória. Um dos pontos positivos é o desempenho defensivo: o time ainda não sofreu gols sob o comando do treinador.
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