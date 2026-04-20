Escalação: Diniz prepara mudanças no Corinthians para enfrentar o Barra

O Corinthians encerrou, na manhã desta segunda-feira (20), a preparação para o confronto diante do Barra, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida acontece nesta terça-feira (21), às 21h30.

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Após um vídeo com instruções táticas na sala de preleção e uma ativação na academia, o elenco realizou dois exercícios táticos sob o comando do técnico Fernando Diniz. O treinador aproveitou o momento para trabalhar diferentes situações de jogo. Jogadas de bola parada também foram treinadas.

Em relação ao time que entrará em campo, a expectativa é de que Fernando Diniz poupe os principais jogadores e utilize uma formação mista. A informação foi publicada inicialmente pelo Meu Timão.

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Assim, o provável time do Corinthians é formado por: Kauê; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri (Bidu); Allan, Matheus Pereira e Lingard; Dieguinho, Kayke e Pedro Raul.

Pedro Raul briga por vaga no comando ofensivo do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Desfalques no Corinthians

O zagueiro João Pedro Tchoca está fora por dores na região do púbis, enquanto Charles segue indisponível, em recuperação de uma lesão no calcanhar direito.

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No setor ofensivo, Memphis continua em tratamento de uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita. Já o atacante Gui Negão, que sofreu um estiramento durante treinos com a Seleção Sub-20, também segue fora.

➡️ O olhar humano de Diniz: como a formação em psicologia pode ajudar o Corinthians

Como chega o Timão?

O Corinthians é o atual campeão da competição após vencer o Vasco na final do ano passado. O momento do Timão, ao menos no Campeonato Brasileiro, no entanto, é ruim, com a equipe presente na zona de rebaixamento.

Por outro lado, sob o comando do técnico Fernando Diniz, o Corinthians ainda não perdeu. Até aqui, a equipe venceu Platense e Santa Fe e empatou com Palmeiras e Vitória. Um dos pontos positivos é o desempenho defensivo: o time ainda não sofreu gols sob o comando do treinador.

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