Time de André e João Gomes é rebaixado na Premier League

O Wolves teve seu rebaixamento para a segunda divisão da Inglaterra matematicamente confirmado nesta segunda-feira (20). A queda da equipe, que conta com os brasileiros André, João Gomes e Pedro Lima, foi decretada pelo empate em 0 a 0 entre Crystal Palace e West Ham, no encerramento da 33ª rodada da Premier League.

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Lanterna da competição com 17 pontos e restando cinco rodadas para o fim, o Wolves não tem mais chances de alcançar o West Ham, primeira equipe fora do Z-3, com 33 pontos.

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O rebaixamento põe fim a um ciclo de oito temporadas consecutivas do clube na elite do futebol inglês, iniciadas após o acesso na temporada 2017/2018. O time comandado por Rob Edwards sofreu uma derrota de 3 a 0 para o Leeds no fim de semana, mas a queda veio com o empate no Selhurst Park. A equipe registrou apenas três vitórias em todo o campeonato.

O Wolves foi rebaixado para a segunda divisão inglesa (Foto: Darren Staples / AFP)

Declínio lento e erros de mercado

O rebaixamento do Wolverhampton reflete um processo de declínio lento, marcado pela perda de peças-chave e repatriações frustradas. Nos últimos anos, a equipe viu a saída de jogadores consolidados, como Raúl Jiménez, Diogo Jota, Rúben Neves, Matheus Cunha e Rayan Ait-Nouri. O clube tentou reformular o plantel no mercado europeu e na janela de inverno, mas não obteve êxito. Nomes como David Moller Wolfe, Tolu Arokodare e Jackson Tchatchoua custaram 45 milhões de libras e apresentaram impacto mínimo em campo.

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O técnico Rob Edwards assumiu o comando em novembro de 2025 para substituir Victor Pereira, que havia registrado um início de temporada desastroso, com apenas dois pontos em 10 jogos. Embora tenha promovido melhora técnica e recuperado a proximidade com os torcedores, a reação tardia não foi suficiente para reverter o cenário, com o Wolves conseguindo apenas a primeira vitória na Premier League apenas na 20ª rodada.

Konaté marca Arokodare em Liverpool x Wolverhampton, pela Premier League (Foto: Oli Scarff/AFP)

Reconstrução e o futuro dos brasileiros

Com o rebaixamento consumado de forma antecipada, o Wolves inicia o planejamento para a temporada na Championship. Do ponto de vista financeiro, a diretoria assegura estabilidade, impulsionada por um lucro expressivo em transferências na última janela — como as vendas de Matheus Cunha ao Manchester United, por 62 milhões de libras, e Rayan Ait-Nouri ao Manchester City, por 36 milhões de libras.

Apesar da segurança econômica, o clube deve passar por uma reformulação severa em seu elenco. A expectativa da imprensa local é que haja saídas de peso nas próximas semanas. Entre os nomes prováveis para deixar o Wolves estão os meio-campistas brasileiros João Gomes e André, que são alvos de gigantes europeus como o Manchester United. O lateral Pedro Lima também terá seu futuro discutido na montagem do grupo para a segunda divisão.

André comemorando o gol do Wolves sobre o Liverpool (Foto: Darren Staples/AFP)

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