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Após novo transfer ban, torcedores do Botafogo mandam recado a John Textor

Clube foi foi punido na tarde desta segunda-feira (20)

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/04/2026
18:55
Atualizado há 1 minutos
Gestão de John Textor sofreu a terceira punição da FIFA em quatro meses (Foto: Gabriela Biló/Folhapress)
imagem cameraGestão de John Textor sofreu a terceira punição da FIFA em quatro meses (Foto: Gabriela Biló/Folhapress)
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A Fifa aplicou, na tarde desta segunda-feira (20), mais um transfer ban ao Botafogo em função de débitos não quitados com o Ludogorets, da Bulgária, pela aquisição de Rwan Cruz. Com a notícia da terceira punição em apenas quatro meses, torcedores do Botafogo foram às redes sociais e mandaram recados ao dono da SAF, John Textor, e à gestão do clube.

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Veja comentários:

Rwan Cruz foi contratado pelo Botafogo no início de 2025 por 8 milhões de euros, cerca de R$ 48 milhões na cotação da época (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Rwan Cruz foi contratado pelo Botafogo no início de 2025 por 8 milhões de euros, cerca de R$ 48 milhões na cotação da época (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

➡️Botafogo mostra repertório e controle em melhor atuação da temporada

Entenda o novo transfer ban sofrido pelo Botafogo

O clube foi proibido de registrar novos jogadores devido à dívida pela compra de Rwan Cruz, junto ao Ludogorets, da Bulgária, clube que o jogador defende atualmente em vínculo de empréstimo.

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A punição vale por três janelas de transferências. Já havia a expectativa pela nova suspensão devido aos problemas financeiros vividos pela SAF.

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Rwan Cruz foi contratado pelo Botafogo no início de 2025 por 8 milhões de euros, cerca de R$ 48 milhões na cotação da época. O atacante não conseguiu se destacar e foi emprestado ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos, antes de ser repassado ao Ludogorets.

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