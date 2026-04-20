A Fifa aplicou, na tarde desta segunda-feira (20), mais um transfer ban ao Botafogo em função de débitos não quitados com o Ludogorets, da Bulgária, pela aquisição de Rwan Cruz. Com a notícia da terceira punição em apenas quatro meses, torcedores do Botafogo foram às redes sociais e mandaram recados ao dono da SAF, John Textor, e à gestão do clube.

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Rwan Cruz foi contratado pelo Botafogo no início de 2025 por 8 milhões de euros, cerca de R$ 48 milhões na cotação da época (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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Entenda o novo transfer ban sofrido pelo Botafogo

O clube foi proibido de registrar novos jogadores devido à dívida pela compra de Rwan Cruz, junto ao Ludogorets, da Bulgária, clube que o jogador defende atualmente em vínculo de empréstimo.

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A punição vale por três janelas de transferências. Já havia a expectativa pela nova suspensão devido aos problemas financeiros vividos pela SAF.

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Rwan Cruz foi contratado pelo Botafogo no início de 2025 por 8 milhões de euros, cerca de R$ 48 milhões na cotação da época. O atacante não conseguiu se destacar e foi emprestado ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos, antes de ser repassado ao Ludogorets.

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