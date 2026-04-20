Botafogo x Chapecoense: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Copa do Brasil
Equipes abrirão a quinta fase em duelo no Estádio Nilton Santos
Botafogo e Chapecoense se enfrentam nesta terça-feira (21), às 17h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo terá transmissão do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view.
As equipes se reencontram três dias depois. No último sábado (18), pela 12ª rodada do Brasileirão, o Botafogo foi a Chapecó e goleou a equipe catarinense pelo placar de 4 a 1, com grande primeiro tempo e principal atuação da temporada.
O momento do time comandado por Franclim Carvalho é bom, com seis jogos de invencibilidade, na primeira parte da classificação do Brasileirão e liderando seu grupo na Copa Sul-Americana após bater o Racing na Argentina.
A Chape, por sua vez, é lanterna do Brasileirão e vive em crise. São oito jogos sem vencer, sendo cinco derrotas e três empates neste recorte. O técnico Fábio Mathias, ex-Botafogo, volta ao Nilton Santos para tentar um bom resultado e levar a decisão por uma vaga nas oitavas de final para Chapecó.
A arbitragem será de Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE), auxiliado por Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). Adriano de Assis Miranda (SP) será o responsável pelo VAR.
➡️ Aposte nos jogos do Botafogo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X CHAPECOENSE
COPA DO BRASIL - QUINTA FASE (IDA)
📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: sportv e Premiere
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho).
Neto, Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Edenilson e Medina; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral.
CHAPECOENSE (Técnico: Fábio Mathias).
Rafael Santos, Marcos Vinícius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Higor Meritão e João Vítor; Ênio, Ítalo e Bolasie.
