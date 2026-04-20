menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Botafogo x Chapecoense: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Copa do Brasil

Equipes abrirão a quinta fase em duelo no Estádio Nilton Santos

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/04/2026
15:56
Botafogo e Chapecoense se enfrentam pela Copa do Brasil (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBotafogo e Chapecoense se enfrentam pela Copa do Brasil (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Botafogo e Chapecoense se enfrentam nesta terça-feira (21), às 17h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo terá transmissão do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view.

As equipes se reencontram três dias depois. No último sábado (18), pela 12ª rodada do Brasileirão, o Botafogo foi a Chapecó e goleou a equipe catarinense pelo placar de 4 a 1, com grande primeiro tempo e principal atuação da temporada.

FICHA TÉCNICA

Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
Chapecoense-escudo-onde-assistir
CHA
COPA DO BRASIL
QUINTA FASE (IDA)
Data e Hora
terça-feira, 21 de abril de 2026, às 17h (de Brasília)
Local
Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
Árbitro
Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes
Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
Var
Adriano de Assis Miranda (SP)
Onde assistir
Não definido

O momento do time comandado por Franclim Carvalho é bom, com seis jogos de invencibilidade, na primeira parte da classificação do Brasileirão e liderando seu grupo na Copa Sul-Americana após bater o Racing na Argentina.

A Chape, por sua vez, é lanterna do Brasileirão e vive em crise. São oito jogos sem vencer, sendo cinco derrotas e três empates neste recorte. O técnico Fábio Mathias, ex-Botafogo, volta ao Nilton Santos para tentar um bom resultado e levar a decisão por uma vaga nas oitavas de final para Chapecó.

Botafogo goleou a Chapecoense pelo Brasileirão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Veja mais sobre Botafogo x Chapecoense

✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X CHAPECOENSE
COPA DO BRASIL - QUINTA FASE (IDA)

📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: sportv e Premiere
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho).

Neto, Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Edenilson e Medina; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral.

CHAPECOENSE (Técnico: Fábio Mathias).

Rafael Santos, Marcos Vinícius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Higor Meritão e João Vítor; Ênio, Ítalo e Bolasie.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias