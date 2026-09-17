Flamengo aposta em retrospecto para transformar trauma do passado em lição na Libertadores
Rubro-Negro conta com grande vantagem para pegar o Estudiantes nas semifinais
O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para decidir uma vaga na semifinal da Libertadores contra o Independiente del Valle. Depois de vencer por 2 a 0 na altitude de Quito, o Rubro-Negro conta não apenas com a vantagem construída no primeiro jogo, mas também com um retrospecto favorável quando abre dois gols de diferença em confrontos eliminatórios da competição. Mas a confiança vai além disso.
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A última vez que o Flamengo deixou escapar uma vantagem desse tamanho na Libertadores aconteceu há 18 anos. Em 2008, o time venceu o América-MEX por 4 a 2 no primeiro jogo, no México, mas sofreu uma derrota por 3 a 0 no Maracanã e acabou eliminado de maneira traumática.
Desde então, o cenário se repetiu seis vezes. E, em nenhuma delas, o Flamengo foi eliminado.
Flamengo transformou vantagem em classificação
Das seis ocasiões desde a queda para o América-MEX, o Flamengo perdeu o jogo de volta apenas uma vez: contra o Bolívar, em 2024. Ainda assim, a derrota por 1 a 0, em La Paz, na Bolívia, não foi suficiente para tirar a classificação.
E há outro detalhe significativo: duas dessas campanhas terminaram com o Flamengo campeão da América, em 2019 e 2022.
2024 — Oitavas de final
- Ida: Flamengo 2 x 0 Bolívar — Maracanã
- Volta: Bolívar 1 x 0 Flamengo — La Paz | Flamengo classificado
2022 — Semifinal
- Ida: Vélez Sarsfield 0 x 4 Flamengo — Argentina
- Volta: Flamengo 2 x 1 Vélez Sarsfield — Maracanã | Flamengo classificado
2022 — Quartas de final
- Ida: Corinthians 0 x 2 Flamengo — São Paulo
- Volta: Flamengo 1 x 0 Corinthians — Maracanã | Flamengo classificado
2021 — Semifinal
- Ida: Flamengo 2 x 0 Barcelona-EQU — Maracanã
- Volta: Barcelona-EQU 0 x 2 Flamengo — Guayaquil | Flamengo classificado
2021 — Quartas de final
- Ida: Olimpia 1 x 4 Flamengo — Paraguai
- Volta: Flamengo 5 x 1 Olimpia — Mané Garrincha | Flamengo classificado
2019 — Quartas de final
- Ida: Flamengo 2 x 0 Internacional — Maracanã
- Volta: Internacional 1 x 1 Flamengo — Beira-Rio | Flamengo classificado
2008 — Oitavas de final
- Ida: América-MEX 2 x 4 Flamengo — México
- Volta: Flamengo 0 x 3 América-MEX — Maracanã | Flamengo eliminado
O momento também joga a favor
O retrospecto, porém, não é o único motivo para o torcedor rubro-negro chegar ao Maracanã confiante. O Flamengo vive um momento de regularidade sob o comando de Leonardo Jardim. O treinador conseguiu montar uma equipe equilibrada, capaz de competir em diferentes cenários e encontrar soluções mesmo diante de adversidades como a altitude de Quito.
A vitória por 2 a 0 na primeira partida das quartas de final reforçou essa característica. O Flamengo suportou o contexto difícil fora de casa, conseguiu marcar duas vezes no segundo tempo e construiu uma vantagem que agora poderá administrar diante de sua torcida, que lotará o Maracanã.
A última derrota do Rubro-Negro por três gols de diferença foi para o Palmeiras, por 3 a 0. Desde então, a equipe passou a demonstrar maior regularidade e chega ao confronto decisivo com uma vantagem importante.
Maracanã pode confirmar mais uma semifinal
O cenário desta quinta-feira reúne dois elementos importantes para o Flamengo: uma vantagem construída na altitude e a possibilidade de decidir a classificação diante de um Maracanã lotado.
Do outro lado, o Independiente del Valle precisa vencer por dois gols de diferença para levar o confronto à disputa por pênaltis. Uma vitória equatoriana por três gols garante a classificação do adversário.
O Flamengo, por sua vez, pode até perder por um gol de diferença e ainda assim avançar. Caso confirme a vaga, o adversário na semifinal já está definido: será o Estudiantes, da Argentina, que eliminou o Corinthians nas quartas de final.
A conta, portanto, é simples. O Flamengo tem 2 a 0 de vantagem, joga em casa e carrega um retrospecto de seis classificações em seis confrontos depois de abrir uma vantagem desse tamanho na Libertadores desde 2008.
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