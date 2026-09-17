O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Independiente del Valle, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O alerta está ligado para Luiz Araújo, único jogador do elenco rubro-negro pendurado na competição.

O atacante, que não deve começar a partida entre os titulares, ficará suspenso para o primeiro jogo da semifinal caso receba cartão amarelo diante dos equatorianos e o Flamengo confirme a classificação. O próximo adversário de quem passar será o Estudiantes, da Argentina, que eliminou o Corinthians.

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Caso avance, o Flamengo fará o primeiro jogo da semifinal na Argentina e decidirá a vaga no Maracanã.

Luiz Araújo durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Flamengo com vantagem nas quartas da Libertadores

O Rubro-Negro chega ao confronto com vantagem após vencer o Del Valle por 2 a 0, em Quito, no Equador, com gols de Bruno Henrique e Léo Pereira. Com isso, a equipe de Leonardo Jardim pode até perder por um gol de diferença que, ainda assim, estará classificada.

Uma vitória do time equatoriano por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis. Se o Del Valle vencer por três ou mais gols, o Flamengo será eliminado.

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