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Barcelona abre negociações por brasileiro do Chelsea

Com aval de Deco, Barcelona tenta tirar João Pedro do Chelsea

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 16/05/2026
11:30
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João Pedro e Estevão, os brasileiros do Chelsea (Foto: Arquivo pessoal)
imagem cameraJoão Pedro e Estevão, os brasileiros do Chelsea (Foto: Arquivo pessoal)
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O futuro do atacante João Pedro, um dos nomes mais promissores da nova geração da Seleção Brasileira e do Chelsea, pode estar prestes a ganhar cores blaugranas. De acordo com informações do jornal Mundo Deportivo, da Espanha, os próximos dias serão cruciais para definir o destino do jogador dos Blues. O empresário do atleta está em Londres para uma rodada de reuniões de alto nível com representantes do Barcelona e da diretoria dos Blues.

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João Pedro comemora gol do Chelsea sobre o Wrexham na Copa da Inglaterra (Foto: PETER POWELL / AFP)
João Pedro comemora gol do Chelsea sobre o Wrexham na Copa da Inglaterra (Foto: Peter Powell / AFP)

Aproveitando o clima da final da Copa da Inglaterra neste sábado (16), entre Chelsea e Manchester City em Wembley, o agente do atacante já se encontra na capital inglesa. A agenda é intensa: além de acompanhar o cliente na decisão, ele deve se sentar à mesa com Deco, diretor esportivo do Barcelona.

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Os dois mantêm conversas constantes há semanas, mas o encontro presencial sinaliza que o interesse espanhol subiu de patamar. O empresário também deve ouvir os planos do Chelsea para o brasileiro em meio a um cenário de incertezas em Stamford Bridge.

No papel, tirar João Pedro de Londres não é tarefa fácil. O atacante tem um contrato de longuíssima duração, válido até 2033. Entretanto, dois fatores pesam contra a permanência: a ausência do Chelsea na próxima Champions League e a necessidade urgente de equilibrar o caixa devido à crise financeira que assombra o clube.

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Com o atacante em alta no mercado europeu, uma venda pesada é vista pela diretoria inglesa como uma forma eficaz de amenizar o rombo financeiro, transformando o "intocável" João Pedro em uma peça de negociação estratégica.

No Camp Nou, a busca por um novo camisa 9 é prioridade máxima. Com a saída confirmada de Robert Lewandowski ao fim da temporada, o Barça enxerga em João Pedro o perfil ideal de sucessor. Embora Julián Álvarez também esteja na mira, a concorrência pesada do PSG pelo argentino esfriou os ânimos catalães, colocando o brasileiro como o "Plano A" de Deco.

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