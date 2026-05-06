Ex de Rodrygo Góes, Bruna Rotta anuncia gravidez de ex-jogador do Fluminense

A influenciadora Bruna Rotta, ex de Rodrygo Góes, está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Kauã Elias. Eles anunciaram a gravidez durante um vídeo juntos no Instagram, nesta quarta-feira (6).

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A influenciadora Bruna Rotta anunciou que está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador Kauã Elias. O casal compartilhou a novidade em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (6), emocionando seguidores e recebendo diversas mensagens de carinho.

Aos 27 anos, Bruna acumula milhões de seguidores e costuma dividir sua rotina fitness e viagens. Natural de Santa Catarina, ela vivia em Balneário Camboriú, mas recentemente se mudou para a Ucrânia para acompanhar o namorado.

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Quem é Kauã Elias?

Revelado pelas categorias de base do Fluminense, Kauã Elias é considerado uma das promessas do futebol brasileiro. O atacante ganhou destaque ao ser artilheiro do Sul-Americano Sub-17 de 2023, consolidando seu nome nas seleções de base.

Com características de força física e faro de gol, o jovem centroavante disputou 47 partidas pelo clube carioca, marcando oito gols. Em fevereiro de 2025, foi negociado com o Shakhtar Donetsk por cerca de 17 milhões de euros. Desde então, soma 38 jogos e 12 gols pela equipe.

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O relacionamento entre Bruna e Kauã foi assumido publicamente em março de 2025. Pouco tempo depois, ela se mudou para o país europeu para viver com o jogador.

Casal anunciou a gravidez nesta quarta-feira (6). (Foto: Reprodução/Instagram)

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Relacionamento com Rodrygo Góes

Antes de engatar o romance com Kauã Elias, Bruna viveu um relacionamento com o atacante Rodrygo Goes, da Real Madrid. O namoro durou cerca de 10 meses e chegou ao fim de forma amigável, segundo pessoas próximas.

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Rodrygo Góes e Bruna Rotta tiveram um relacionamento de 10 meses. (Foto: Reprodução)

Apesar do término, os dois mantiveram uma relação respeitosa. Na época, o foco do jogador estava voltado para a carreira na Europa, enquanto a influenciadora se dedicava a projetos pessoais.

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