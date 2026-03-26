Athletico-PR x Botafogo – Palpites, análise e odds (29/03)

O Athletico-PR recebe o Botafogo na Arena da Baixada, em Curitiba, neste domingo (29 de março de 2026), às 19h30 (horário de Brasília), em jogo atrasado da quinta rodada do Brasileirão. A partida foi adiada porque o Glorioso disputava a pré-Libertadores na data original.

O cenário de ambas as equipes mudou desde o adiamento. O Furacão vive fase ascendente, com duas vitórias consecutivas que o colocaram na sexta posição, com 13 pontos. O Botafogo, por outro lado, respirou ao bater o Red Bull Bragantino por 2 x 1 na última rodada, mas segue com apenas seis pontos e a pressão de quem precisa pontuar para deixar as últimas posições da tabela.

O confronto tem peso extra para as duas equipes. Um triunfo do Athletico-PR pode aproximar o time do G-4. Para o Botafogo, vencer fora de casa seria a confirmação de que a vitória em Bragança Paulista não foi um alívio passageiro, e sim o início de uma reação.

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Análise da partida

O Athletico-PR de Odair Hellmann encontrou regularidade nas últimas semanas. Após oscilar no início do campeonato, com três jogos sem vitória entre a terceira e a quinta rodada, o Furacão engatou uma sequência positiva. A vitória por 2 x 1 sobre o Cruzeiro na sétima rodada foi seguida pela goleada de 2 x 0 sobre o Coritiba no clássico da oitava rodada, resultado que encerrou um jejum de quase três anos sem bater o maior rival.

Em casa, o Athletico-PR tem sido forte. Duas vitórias e uma derrota na Arena da Baixada compõem o retrospecto como mandante na Série A de 2026. O time de Curitiba tem oito gols marcados e sete sofridos em seis jogos disputados, o que indica uma equipe ofensiva, mas que ainda concede oportunidades ao adversário.

O Botafogo, campeão brasileiro em 2024, vive um 2026 turbulento. A eliminação precoce na pré-Libertadores, com derrota para o Barcelona de Guayaquil, deu o tom da temporada. No Brasileirão, a goleada de 4 x 0 sobre o Cruzeiro na estreia parecia apontar um caminho positivo, mas o que veio depois foi uma sequência de quatro derrotas consecutivas: Grêmio 5 x 3, Fluminense 1 x 0, Flamengo 3 x 0 e Palmeiras 2 x 1.

A vitória por 2 x 1 sobre o Bragantino na última rodada trouxe alívio, mas o Botafogo ainda carrega as marcas de um início catastrófico. Seis pontos em seis jogos colocam o time na 15ª posição (com um jogo a menos que a maioria dos concorrentes). Fora de casa, o desempenho é especialmente preocupante.

Expulsões de Barboza e Medina em jogos recentes expuseram a instabilidade emocional do elenco. A pressão sobre o técnico Rodrigo Bellão é grande. A diretoria espera respostas imediatas, e cada jogo ganhou contornos de decisão.

Outros palpites para Athletico-PR x Botafogo

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Confrontos diretos

O histórico geral entre Athletico-PR e Botafogo é amplamente favorável ao Furacão. Em 58 confrontos, o time paranaense venceu 27 vezes, contra 21 vitórias do Botafogo e dez empates. Na Arena da Baixada, a disparidade é ainda maior: 18 vitórias do Athletico, cinco empates e apenas seis do Botafogo.

O último encontro entre as equipes aconteceu pela 29ª rodada do Brasileirão 2024, quando o Botafogo venceu por 1 x 0 na Arena da Baixada, em plena campanha do título. Naquela temporada, o Glorioso também havia vencido o confronto no primeiro turno, no Nilton Santos.

Nos últimos dez jogos entre as equipes, no entanto, o Athletico-PR tem cinco vitórias. O dado reforça que jogar em Curitiba é um desafio particular para o Botafogo, que não vencia fora de casa contra o Furacão há anos até a campanha de 2024.

Notícias de Athletico-PR e Botafogo

Athletico-PR: desfalques e dúvidas

Odair Hellmann deve manter a base que venceu o Coritiba por 2 x 0. A escalação com Santos no gol, Benavídez e Aguirre na zaga, Arthur Dias e Esquivel nas laterais, Luiz Gustavo e Portilla na contenção, além de Zapelli, Mendoza, Julimar e Viveros no setor ofensivo, é a formação mais provável.

Stiven Mendoza é o principal nome ofensivo do time, com três gols no Brasileirão. O colombiano combina velocidade e finalização apurada, sendo a referência de ataque do Furacão. Kevin Viveros, compatriota de Mendoza, também vive boa fase e marcou nos dois últimos jogos.

Não há desfalques relevantes confirmados para o Athletico-PR. A semana de Data Fifa entre os jogos permitiu a Odair Hellmann trabalhar taticamente com o grupo disponível.

Provável escalação do Athletico-PR (4-3-3): Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla e Zapelli; Mendoza, Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Botafogo: desfalques e dúvidas

O Botafogo tem baixas importantes por convocação. O zagueiro Ferraresi (Venezuela) e o volante Danilo (Brasil) foram chamados por suas seleções e não estarão disponíveis. As convocações complicam dois setores-chave do time de Bellão.

Cristian Medina cumpriu suspensão contra o Bragantino após expulsão diante do Palmeiras e está liberado para o jogo em Curitiba. Alexander Barboza e Allan, que voltaram de suspensão na última rodada, devem ser titulares novamente.

No departamento médico, Neto, Kaio, Newton e Chris Ramos seguem como desfalques. Santi Rodríguez, que retornou ao time na vitória sobre o Bragantino, é uma opção para o meio-campo.

O goleiro Raúl foi decisivo na última partida, com defesas nos minutos finais, e deve ser mantido na meta. Júnior Santos é a referência ofensiva, enquanto Joaquín Correa pode ganhar sequência no ataque.

Provável escalação do Botafogo (4-2-3-1): Raúl; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Alex Telles; Allan, Santi Rodríguez; Matheus Martins, Montoro e Júnior Santos; Joaquín Correa. Técnico: Rodrigo Bellão.

Destaques individuais de Athletico-PR x Botafogo

Jogador destaque · Athletico-PR Stiven Mendoza 3 Gols no Brasileirão 2026 5 Participações em gols na temporada Speedy Velocidade e finalização como armas principais 2 Gols nos últimos dois jogos Jogador destaque · Botafogo Júnior Santos Referência Principal opção ofensiva do Botafogo em 2026 Veloz Transições rápidas e profundidade 2 Gols no Brasileirão 2026 Titular Presente em todas as partidas da Série A

Os técnicos

Odair Hellmann tem feito um trabalho de reconstrução no Athletico-PR desde a chegada ao clube. O técnico herdou um elenco que subiu da Série B e precisava de adaptação ao nível da primeira divisão. Os resultados mais recentes indicam que o time encontrou uma identidade: pressão em casa, transições rápidas pelos lados do campo e solidez defensiva.

Rodrigo Bellão assumiu o comando do Botafogo em meio a um cenário turbulento, após a saída de Martín Anselmi. A sequência de quatro derrotas consecutivas no Brasileirão e a eliminação na pré-Libertadores aumentaram a pressão sobre o ambiente do clube, e a vitória sobre o Bragantino serviu ao menos para aliviar parte dessa tensão.

A grande questão para Rodrigo Bellão é encontrar estabilidade em um elenco ainda afetado pelos desfalques e por um momento de reconstrução técnica e emocional. Internamente, o clube trata sua presença no comando com cautela, enquanto a diretoria segue avaliando o futuro da função, o que transforma cada partida em um teste importante para o trabalho do interino.

Análise tática

O Athletico-PR deve se organizar em 4-3-3, mantendo a estrutura que funcionou nas últimas duas vitórias. Odair Hellmann prioriza a construção pelo meio com Zapelli e saídas rápidas pelos lados, onde Mendoza pela direita e Julimar pela esquerda exploram a velocidade.

O Furacão tende a pressionar alto quando joga na Arena da Baixada, forçando o adversário a errar na saída de bola. Essa característica pode ser decisiva contra um Botafogo que tem demonstrado fragilidade emocional e técnica sob pressão.

Do lado do Botafogo, Bellão deve manter o 4-2-3-1 com dois volantes para dar proteção à defesa, que estará sem Ferraresi. A ausência do venezuelano obriga uma reorganização na zaga, com Bastos e Barboza formando a dupla central.

Sem Danilo no meio-campo, Allan e Santi Rodríguez terão de dar conta da contenção e da criação. O ponto forte do Botafogo está nas transições, com Júnior Santos e Matheus Martins explorando a velocidade em contra-ataques.

A fragilidade do Botafogo, porém, está nos momentos de pressão adversária. A equipe demonstrou dificuldade para manter a compostura quando pressionada, e a Arena da Baixada lotada pode potencializar esse problema. Os dados indicam que o Furacão teve mais de 60% de posse de bola nos jogos em casa nesta temporada.

Prognóstico de placar exato para Athletico-PR x Botafogo

🎯 Palpite do Lance! Athletico-PR 2 x 1 Botafogo O Athletico-PR chega embalado por duas vitórias consecutivas e joga em casa, onde tem sido forte nesta Série A. O Botafogo venceu na última rodada, mas ainda carrega as marcas de um início conturbado e terá desfalques por convocação. O Athletico-PR venceu 18 dos 29 jogos contra o Botafogo na Arena da Baixada

dos jogos contra o Botafogo na Arena da Baixada O Furacão está em sequência de duas vitórias no Brasileirão, com quatro gols marcados

vitórias no Brasileirão, com gols marcados O Botafogo terá os desfalques de Ferraresi e Danilo por convocação

e por convocação O Glorioso tem apenas seis pontos em seis jogos, com saldo de gols negativo Previsão final: Athletico-PR vence em casa, mas o Botafogo marca pelo menos um gol, como aconteceu em quatro dos últimos cinco jogos do Glorioso.

Resumo dos palpites do Lance para Athletico-PR x Botafogo