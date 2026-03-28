Neste sábado (28), a agenda do futebol reúne amistosos internacionais de peso, com destaque para Estados Unidos x Bélgica, Escócia x Japão, Senegal x Peru e México x Portugal. O dia também conta com os clássicos do Campeonato Inglês Feminino (Manchester United x Manchester City e Arsenal x Tottenham), além da rodada do Brasileirão Feminino com destaque para Internacional x Grêmio e os jogos das copas regionais: Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 28 de março de 2026):

Campeonato Inglês Feminino

10h30 – Manchester United (F) x Manchester City (F) – Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+

14h30 – Arsenal (F) x Tottenham (F) – Canal GOAT

➡️ Clique para assistir no Disney+

Amistosos Internacionais

13h – Senegal x Peru – Xsports e Canal GOAT

14h – Escócia x Japão – ESPN e Disney+

16h30 – Estados Unidos x Bélgica – Xsports

22h – México x Portugal – Sportv

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Nuno Mendes disputa espaço com Bolla em duelo entre Hungria e Portugal, nas Eliminatórias (Foto: Attila Kisbenedek/AFP)

➡️ Clique para assistir no SporTV

Brasileirão Feminino

15h – América-MG (F) x Mixto-MT (F) – CBF TV

16h – Internacional (F) x Grêmio (F) – TV Brasil

17h – RB Bragantino (F) x Bahia (F) – CBF TV

Copa do Nordeste

17h – CRB x Vitória – SportyNet

17h – Retrô x Ceará – SBT Nordeste

17h – Maranhão x Ferroviário – Canal do Benja

19h – Fortaleza x Imperatriz – SportyNet

Copa Sul-Sudeste

16h30 – Operário-PR x Tombense – SportyNet

19h – Volta Redonda x Chapecoense – SportyNet

21h30 – Juventude x Novorizontino – Xsports

Copa Verde

19h30 – Gama x Cuiabá – Canal do Benja

20h30 – Vila Nova x Operário-MS – SportyNet

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