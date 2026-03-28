Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (28/03/2026)
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Neste sábado (28), a agenda do futebol reúne amistosos internacionais de peso, com destaque para Estados Unidos x Bélgica, Escócia x Japão, Senegal x Peru e México x Portugal. O dia também conta com os clássicos do Campeonato Inglês Feminino (Manchester United x Manchester City e Arsenal x Tottenham), além da rodada do Brasileirão Feminino com destaque para Internacional x Grêmio e os jogos das copas regionais: Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 28 de março de 2026):
Campeonato Inglês Feminino
10h30 – Manchester United (F) x Manchester City (F) – Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+
14h30 – Arsenal (F) x Tottenham (F) – Canal GOAT
➡️ Clique para assistir no Disney+
Amistosos Internacionais
13h – Senegal x Peru – Xsports e Canal GOAT
14h – Escócia x Japão – ESPN e Disney+
16h30 – Estados Unidos x Bélgica – Xsports
22h – México x Portugal – Sportv
➡️ Clique para assistir no SporTV
Brasileirão Feminino
15h – América-MG (F) x Mixto-MT (F) – CBF TV
16h – Internacional (F) x Grêmio (F) – TV Brasil
17h – RB Bragantino (F) x Bahia (F) – CBF TV
Copa do Nordeste
17h – CRB x Vitória – SportyNet
17h – Retrô x Ceará – SBT Nordeste
17h – Maranhão x Ferroviário – Canal do Benja
19h – Fortaleza x Imperatriz – SportyNet
Copa Sul-Sudeste
16h30 – Operário-PR x Tombense – SportyNet
19h – Volta Redonda x Chapecoense – SportyNet
21h30 – Juventude x Novorizontino – Xsports
Copa Verde
19h30 – Gama x Cuiabá – Canal do Benja
20h30 – Vila Nova x Operário-MS – SportyNet
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