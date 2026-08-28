Atlético-MG x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado às 18h30
Neste sábado (16) o Atlético-MG recebe o Vitória às 18h30 na Arena MRV em confronto válido pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Atlético chega para o confronto após empatar por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (1º), na Arena MRV, pelo duelo decisivo por uma vaga na semifinal.
No Campeonato Brasileiro, o Galo ocupa a 9ª colocação, com 33 pontos conquistados.
Já o Vitória chega ao confronto após ser derrotado por 1 a 0 pelo Vasco, também pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (2), no Barradão, pelo duelo de volta.
No Brasileirão, o Vitória ocupa a 12ª posição, com 29 pontos.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Vitória
Atlético-MG x Vitória
25° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 28 de Agosto, às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Edina Alves Batista (SP)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
📺 VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)
⚽ Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Preciado, Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Pascini; Tomás Pérez, Cissé e Reinier; Alan Minda e Thiago Borbas.
Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Fabiano, Brítez, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Atlético Mineiro
Atlético está escalado com time alternativo para enfrentar o Vitória pelo BrasileirãoHá 3 minutos
Atlético Mineiro
Contra o Vitória, Atlético busca encerrar tabu de mais de oito anosHá 11 horas
Futebol Nacional
Copa do Brasil: veja os árbitros dos jogos de volta das quartasHá 1 dia
Futebol Nacional
CBF define arbitragem de Atlético-MG x Cruzeiro pela Copa do BrasilHá 1 dia
Atlético Mineiro
Time alternativo? As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o VitóriaHá 1 dia
Atlético Mineiro
Atlético: Meia é liberado pelo DM e fica disponível contra o VitóriaHá 1 dia
Mais LANCE!