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Veja gols em Atlético-MG x Vitória: Thiago Borbas e Reinier marcam

Equipes estão se enfrentando pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 19:01
Atualizado há 1 minutos
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Equipes estão se enfrentando pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
Equipes estão se enfrentando pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético-MG e Vitória estão se enfrentando neste sábado (29), na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um jogo competitivo para os dois lados, o clube mineiro levou a melhor e abriu o placar em casa na primeira etapa. No segundo tempo, Reinier ampliou o placar.

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Aos vinte e quatro minutos da primeira etapa, Minda cobra escanteio da esquerda, Cacá dá leve desvio e tira a bola de Lucas Arcanjo. Renier vai na segunda trave para salvar a bola, Brítez fura, e Borbas manda para a rede da pequena área.

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Veja o gol:

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Aos 17 minutos da segunda etapa, depois de corte errado de Luan Cândido, Reinier pega a bola na intermediária, avança em velocidade e chuta rasteiro da entrada da área, no canto esquerdo de Lucas Arcanjo.

Veja o segundo gol:

Como chegam as equipes?

O Atlético chega para o confronto após empatar por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (1º), na Arena MRV, pelo duelo decisivo por uma vaga na semifinal.

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No Campeonato Brasileiro, o Galo ocupa a 9ª colocação, com 33 pontos conquistados.

Atlético-MG e Vitória estão se enfrentando neste sábado (29), pelo Campeonato Brasileiro
Atlético-MG e Vitória estão se enfrentando neste sábado (29), pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Já o Vitória chega ao confronto após ser derrotado por 1 a 0 pelo Vasco, também pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (2), no Barradão, pelo duelo de volta.

No Brasileirão, o Vitória ocupa a 12ª posição, com 29 pontos.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Vitória

Atlético-MG x Vitória
25° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 28 de Agosto, às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Edina Alves Batista (SP)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
📺 VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

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