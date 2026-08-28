CBF define arbitragem de Atlético-MG x Cruzeiro pela Copa do Brasil
As equipes empataram em 1 a 1 no jogo de ida com jogo marcado por polêmica de arbitragem
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, na tarde desta sexta-feira (28), a arbitragem do clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, válido pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil.
Foi definido que o árbitro do jogo decisivo será Raphael Claus. Os auxiliares e o responsável pelo VAR ainda não foram divulgados.
Nesta temporada, o paulista comandou duas partidas do Cruzeiro: o 0 a 0 contra a Chapecoense pela Copa do Brasil e o 2 a 0 contra o Grêmio pelo Brasileirão. Ele também apitou o jogo do Atlético-MG contra o Tricolor, que terminou com vitória por 2 a 1 da equipe gaúcha.
A partida de ida entre Cruzeiro e Atlético-MG teve algumas polêmicas. A principal delas foi o lance envolvendo Kaio Jorge e Ruan Tressoldi. O defensor alvinegro deixou o Mineirão e foi ao hospital para exames. O atacante será julgado na próxima segunda-feira (31).
Como foi o jogo de ida entre Cruzeiro e Atlético-MG
Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentaram na noite desta terça-feira (25), no Mineirão, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro clássico da série, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Arroyo e Renan Lodi.
Como esperado, o jogo começou quente e com vários duelos no Mineirão. O Cruzeiro foi quem arriscou primeiro, com chute de Wesley de fora da área que passou à direita do gol. A resposta alvinegra veio em cabeceio de Cuello que cruzou a área.
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Enquanto os goleiros não eram muito exigidos, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza trabalhou bastante, já que toda falta gerava um bate-boca diferente. O Atlético-MG voltou ao ataque em cabeceio de Vitor Hugo, defendido por Otávio com facilidade. A Raposa respondeu nos acréscimos com chute de Matheus Pereira, que desviou na defesa e terminou nas mãos de Everson.
Os mandantes voltaram do intervalo pressionando muito e chegaram com perigo em dois chutes de Gerson que passaram por cima do gol. A pressão cruzeirense deu resultado aos 15 minutos, após boa trama pela direita que terminou com um golaço de Arroyo, de fora da área.
O Alvinegro reagiu bem e partiu para o ataque, empatando dez minutos depois. Em jogada pela esquerda, Renan Lodi chutou entre a trave e Everson e fez 1 a 1. Com a igualdade no placar, o jogo voltou a ficar equilibrado, mas com mais oportunidades e mais aberto.
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