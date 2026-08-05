Ferraresi fala de renovação com o Botafogo e projeta clássico com Fluminense Zagueiro alvinegro detalha situação da sua renovação contratual

O Botafogo abriu as portas do CT Lonier nesta quarta-feira (5) em meio à preparação para o clássico de sábado (8), com o Fluminense, no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques do elenco comandado por Franclim Carvalho é o zagueiro Ferraresi, que concedeu entrevista e falou das atividades visando a partida contra o rival, além de detalhar a situação pela renovação contratual.

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A diretoria alvinegra negocia com o São Paulo para que o defensor venezuelano assine em definitivo por três temporadas. As conversas estiveram alinhadas com a ida de Newton ao Tricolor Paulista.

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— Estamos vendo. A ideia é ficar aqui (no Botafogo), estamos trabalhando, não vou falar mais, mas acho que daqui a pouco as coisas acontecem — disse Ferraresi.

⭐ Botafogo vence concorrência e contrata Matheus Henrique, da Ponte Preta

O Botafogo voltou bem após a pausa da Copa do Mundo, com duas vitórias e um empate, e voltou à briga por vaga na próxima Libertadores. O clássico com o Fluminense pode ser mais um passo importante pelo objetivo mesmo em um ano de reconstrução.

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— Sabemos que é um clássico. Vai ser o meu primeiro contra eles. Vai ser lindo, um jogo em casa. É um jogo que temos que ganhar para seguir brigando lá em cima. É uma final. Depois também temos um jogo de Sul-Americana. Conheço (bem o Fluminense). Meus companheiros também, vamos trabalhar bastante para que os três pontos fiquem em casa.

🗣️Mais respostas de Ferraresi:

G-4 e Sul-Americana

— Também tem a Sul-Americana, vai ser um jogo muito difícil, porque são dois times que estão brigando pelo Brasileiro. Mas somos ambiciosos e queremos ganhar, queremos brigar lá em cima. Sabemos que está difícil brigar pelo Brasileirão por conta da diferença de pontos, mas vamos brigar para ganhar todos os jogos e seguir em cima da tabela. São jogos muito difíceis, mas estamos treinando para estar no G-4.

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Justino ao lado

— É um cara muito trabalhador, aqui da casa. Estou feliz pelo mmomento que está vivendo. Ainda é um garoto, mas tem muita personalidade dentro e fora de campo. Escuta, quer aprender e isso é muito importante para o clube e para ele. Tem um futuro gigantesco pela frente e estou feliz por tudo que está acontecendo.

Elenco do Botafogo durante treinamento no CT Lonier (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

📆Agosto será mês cheio para o Botafogo

Em agosto, o Glorioso terá quatro jogos pelo Brasileirão, contra Fluminense, Vitória (fora), Athletico-PR e Flamengo (fora), além das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Cienciano, do Peru.