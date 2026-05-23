Onde Assistir

Liverpool x Brentford: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Premier League

As equipes se enfrentam pela última rodada da competição

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/05/2026
14:15
As equipes se enfrentam pela última rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Liverpool e Brentford se enfrentam neste domingo (24), às 12h (de Brasília), em Anfield, pela 38ª e última rodada da Premier League. Os Reds ainda sonham com uma vaga na próxima Champions League, enquanto os visitantes seguem vivos na disputa por competições europeias. A partida terá transmissão ao vivo no Disney+.

Ficha do jogo

Como chegam as equipes para o jogo?

O Liverpool entra em campo dependendo apenas de si para tentar terminar a temporada no G4 da Premier League. A equipe comandada por Arne Slot ocupa a quinta colocação, com 59 pontos, e pode ultrapassar o Aston Villa caso vença e conte com um tropeço dos Villans diante do Manchester City.

Os Reds chegam pressionados para a rodada decisiva, mas contam com o apoio de Anfield para buscar a classificação à próxima Champions League. No departamento médico, seguem fora Hugo Ekitiké, Alexander Isak e Jeremie Frimpong.

Do outro lado, o Brentford ainda alimenta esperanças de disputar uma competição continental na próxima temporada. A equipe aparece na nona colocação, com 52 pontos, e precisa vencer para seguir sonhando com vaga na Conference League ou até mesmo na Europa League.

O destaque do time comandado por Keith Andrews é o atacante brasileiro Igor Thiago, convocado para a Copa do Mundo de 2026 e principal esperança ofensiva dos Bees nesta reta final.

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool 🆚 Brentford
38ª rodada da Premier League

📆 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 12h (de Brasília).
📍 Local: Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Liverpool
Mamardashvili; Joe Gomez, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Gravenberch, Jones, Szoboszlai e Ngumoha; Gakpo.
Técnico: Arne Slot.

Brentford
Kelleher; Kayode, Ajer, Collins e Lewis-Potter; Janelt, Yarmoliuk, Jensen, Damsgaard e Ouattara; Igor Thiago.
Técnico: Keith Andrews.

Liverpool e Brentford se enfrentam pela última rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)

