Liverpool x Brentford Palpite – Análise e odds (24/05)

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A última rodada da Premier League 2025-26 coloca frente a frente Liverpool e Brentford em Anfield, no domingo. O confronto vai muito além dos três pontos: é o palco da despedida de Mohamed Salah e Andy Robertson, dois jogadores que marcaram uma era no clube. O Liverpool, quinto colocado com 59 pontos, precisa de apenas um ponto para assegurar matematicamente a vaga na Champions League da próxima temporada.

Do outro lado, o Brentford viaja a Merseyside sabendo que somente uma vitória mantém viva a esperança de classificação europeia. A equipe de Keith Andrews ocupa a nona posição com 52 pontos e depende de uma combinação de resultados para alcançar uma vaga na Liga Europa ou na Conference League, mesmo em caso de triunfo. Veja aqui outras dicas de apostas de hoje.

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Análise da partida - Despedida com peso de decisão

A campanha 2025-26 do Liverpool ficou aquém das expectativas que cercavam o time campeão da temporada anterior. Arne Slot recebeu reforços de peso no meio do ano passado – Jeremie Frimpong e Alexander Isak – mas não conseguiu manter a equipe na briga pelo título. Derrotas para Aston Villa e Manchester United nas últimas três rodadas expuseram fragilidades que se arrastaram ao longo de toda a temporada, especialmente na marcação em transições rápidas.

O formato ampliado da Champions League, que garante cinco vagas à Premier League, funciona como rede de segurança: um empate contra o Brentford é suficiente para confirmar a quinta posição. Ainda assim, a atmosfera em Anfield – carregada pela despedida de Salah, autor de 257 gols em 441 jogos pelo clube – torna improvável que o time se contente apenas em segurar o resultado. Em casa, o Liverpool tem sido mais regular do que a campanha geral sugere.

A preocupação principal está no setor defensivo. Joe Gomez e Virgil van Dijk, que completa mais uma temporada como capitão, têm sofrido contra atacantes velozes – exatamente o perfil do trio ofensivo do Brentford.

O Brentford é uma das histórias da temporada. Keith Andrews assumiu o comando após a saída de Thomas Frank para o Chelsea e manteve a trajetória ascendente do clube sem perder ritmo. Os Bees ocupam a nona posição com 52 pontos e têm chances remotas, mas reais, de classificação europeia caso vençam em Anfield e contem com tropeços de adversários diretos.

A forma recente oscilou – empate em 2 x 2 com o Crystal Palace na rodada passada, depois de derrota por 3 x 0 para o Manchester City – mas os números ofensivos da temporada são inequívocos. O Brentford lidera a Premier League em precisão de finalizações: 36,8% dos chutes vão na direção do gol, e nenhuma equipe gera mais xG por finalização do que os 0,17 da equipe de Andrews.

A dificuldade do Brentford fora de casa contra adversários do top seis, porém, é um padrão consistente nesta temporada. Apenas 34% de posse de bola no jogo do primeiro turno – vencido por 3 x 2 – mostram que o Brentford tende a ceder o controle e apostar em contra-ataques quando visita times de maior investimento.

Outros palpites e odds para Liverpool x Brentford

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Confrontos diretos entre Liverpool e Brentford

O histórico deste confronto é amplamente favorável ao Liverpool: dez vitórias em 18 partidas em todas as competições. Em Anfield, o domínio é ainda mais acentuado – a única derrota dos Reds em dez jogos como mandantes contra o Brentford aconteceu em 1937, quando Bobby Reid marcou três vezes na vitória por 4 x 3 dos Bees. Nenhum jogador ou torcedor que estará no estádio no domingo presenciou aquele resultado.

O Liverpool ainda manteve clean sheet nos últimos quatro jogos em casa contra o Brentford antes desta temporada, reforçando a ideia de que Anfield é um território historicamente difícil para os visitantes neste confronto.

O jogo do primeiro turno na temporada atual, porém, quebrou esse padrão. O Brentford venceu por 3 x 2 no Gtech Community Stadium em outubro, com gols de Dango Ouattara, Kevin Schade e Igor Thiago em uma partida que escancarou as vulnerabilidades defensivas do Liverpool em transições. Uma vitória no domingo daria ao Brentford a primeira dobradinha sobre o Liverpool na história do clube – um dado que deve servir de motivação extra para a equipe de Andrews.

Notícias de Liverpool x Brentford

Liverpool: desfalques e dúvidas

Alisson voltou a treinar após uma lesão muscular na coxa que o afastou desde março. Se for considerado apto, o goleiro brasileiro retorna direto para a titularidade no que pode ser uma de suas últimas atuações em Anfield.

Jeremie Frimpong segue como dúvida após desfalcar o time na derrota para o Aston Villa com um problema muscular na coxa, mas há expectativa de que o holandês esteja disponível para o jogo de domingo. Alexander Isak perdeu o duelo contra o Villa, mas está no grupo e pode ser relacionado – embora Slot possa optar por não arriscar o sueco diante de uma temporada marcada por lesões.

Conor Bradley, Hugo Ekitike e Giovanni Leoni são desfalques confirmados por lesão.

Salah é presença garantida na escalação, apesar de ter sido poupado em rodadas recentes. Será sua última partida em Anfield antes de deixar o clube ao fim da temporada. Andy Robertson, que também se despede, deve começar no banco mas dificilmente ficará sem entrar em campo.

O jovem Rio Ngumoha, de 17 anos, elegível para defender a seleção da Nigéria pela ascendência paterna, deve ser titular pela ponta esquerda. O atacante fez 13 jogos e marcou um gol na Premier League desde a estreia com gol decisivo contra o Newcastle em agosto.

Provável escalação do Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk e Robertson; MacAllister e Gravenberch; Salah, Szoboszlai e Ngumoha; Gakpo. Técnico: Arne Slot.

Brentford: desfalques e dúvidas

Fabio Carvalho e Antoni Milambo estão fora do restante da temporada com lesões no ligamento cruzado anterior sofridas ao longo da campanha. Josh Dasilva segue afastado por um problema ligamentar no joelho, e Rico Henry trata uma lesão muscular na coxa.

Jordan Henderson e Vitaly Janelt foram dúvidas nas últimas semanas, mas Andrews demonstrou otimismo cauteloso sobre a disponibilidade da dupla. Yoane Wissa retornou aos treinos e pode ser opção no banco caso Andrews precise de uma alternativa ofensiva no segundo tempo.

Igor Thiago comanda o ataque e carrega a ameaça de quem marcou no jogo do primeiro turno. Ouattara e Schade oferecem velocidade e profundidade pelos lados – o mesmo trio que desequilibrou o confronto em outubro.

Provável escalação do Brentford (4-3-3): Kelleher; Ajer, Collins, Van den Berg e Henry; Norgaard, Janelt e Damsgaard; Ouattara, Thiago e Schade. Técnico: Keith Andrews.

Destaques individuais de Liverpool x Brentford

Destaque do Liverpool Mohamed Salah 257 Gols em 441 jogos pelo Liverpool 14 Gols na Premier League 2025-26 9 Assistências na Premier League 2025-26 6 Títulos conquistados pelo Liverpool (PL, UCL, 2x FA Cup, 2x League Cup) Destaque do Brentford Igor Thiago 12 Gols na Premier League 2025-26 5 Assistências na Premier League 2025-26 1 Gol contra o Liverpool no turno (vitória por 3 x 2) 0,17 xG por finalização – melhor do Brentford na temporada

Os técnicos - Pressão versus revelação

Arne Slot

A segunda temporada de Slot em Anfield tem sido de desgaste. Após herdar um elenco campeão e receber reforços do nível de Frimpong e Isak, o holandês era esperado para consolidar o Liverpool no topo do futebol inglês. Lesões, instabilidade de resultados e a incapacidade de vencer jogos equilibrados deixaram o time lutando por uma vaga na Champions League na última rodada – e o futuro de Slot no clube é alvo de intensa especulação.

O jogo de domingo carrega peso duplo: além do resultado, Slot precisa entregar uma despedida digna para Salah e Robertson diante de uma torcida que já esgotou a paciência com a campanha.

Keith Andrews

Andrews é um dos treinadores da temporada na Premier League. O irlandês substituiu Thomas Frank e manteve a identidade tática do Brentford – intensidade defensiva e disciplina posicional – ao mesmo tempo em que adicionou sua marca própria, extraindo mais do setor ofensivo e transformando o time no mais preciso da liga em finalizações.

Uma classificação europeia na primeira temporada completa como treinador principal seria uma conquista notável para um técnico que ainda constrói reputação no mais alto nível do futebol inglês.

Análise tática de Liverpool x Brentford

O Liverpool deve se posicionar no 4-2-3-1 habitual de Slot, com Gravenberch e MacAllister como dupla de volantes e um quarteto ofensivo formado por Salah, Szoboszlai, Ngumoha e Gakpo. O sistema depende do controle de posse e da exploração de espaços entre linhas – Salah cortando para dentro vindo da direita e Szoboszlai infiltrando na área são as principais fontes de perigo.

O 4-3-3 de Andrews é construído sobre compactação defensiva e transições rápidas. Norgaard ancora o meio-campo enquanto Damsgaard funciona como elo criativo entre defesa e ataque. O jogo do primeiro turno revelou a receita do Brentford contra o Liverpool: abrir mão da posse – apenas 34% no Gtech – e criar chances de maior qualidade por meio de contra-ataques clínicos.

A disputa tática central será nos corredores. Ouattara, pela direita, tem velocidade para explorar o espaço às costas de Robertson ou de quem jogar na lateral esquerda. Do outro lado, as movimentações de Salah para dentro vão testar a capacidade de Collins e Van den Berg de acompanhar deslocamentos. Se o Liverpool dominar a bola sem criar chances claras, a ameaça em velocidade do Brentford pode ser decisiva.

Prognóstico de placar exato para Liverpool x Brentford