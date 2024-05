Atleta gaúcho descobre pouco antes de jogo que família perdeu tudo na enchente

Jonatan Felipe é pivô da seleção brasileira de futebol de cegos (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 14:53 • São Paulo (SP)

O atleta Jonatan Felipe, pivô da seleção brasileira de futebol de cegos, soube que a família tinha perdido tudo nas enchentes no Rio Grande do Sul antes de entrar em quadra para um jogo-treino com a França, em São Paulo. Ele é de Canoas, um dos municípios mais atingidos pelas cheias no estado. A informação é do UOL.

- Soube no sábado, antes do jogo. Cheguei a conversar com a psicóloga, mas, mesmo sabendo que eles estavam bem, minha cabeça estava lá. Estava preocupado. Meu rendimento foi muito abaixo nesse jogo. Foi horrível lidar com tudo isso - contou Jonatan Felipe ao UOL.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O atleta mora há quase três anos em João Pessoa, na Paraíba, e atua pela Associação Paraibana de Cegos.

- Eu estava em São Paulo e minha família contou que vinha tendo avisos do pessoal da segurança. Minha mãe se orientou rapidamente e foi para a casa da minha avó. Mas, depois, estourou a barragem e eles tiveram de sair de lá. Ela me ligou assustada, disse que tinha perdido tudo - disse.

A família de Jonatan Felipe está em Esteio, município vizinho a Canoas, mas que não foi atingido com a mesma intensidade pelas águas.