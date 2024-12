Mauro Cezar critica possível chegada de Roger Guedes ao Flamengo: ‘Absurdo’

O jornalista Mauro Cezar Pereira criticou a possível chegada do atacante Roger Guedes ao Flamengo. A notícia surgiu na última terça-feira (10) através da apuração do site "Ge". De acordo com o portal, o Rubro-Negro estaria interessado na contratação do jogador, que atualmente defende o Al-Rayyan, do Catar.

Apesar da informação, Mauro Cezar declarou não saber do suposto interesse da diretoria do Flamengo no atleta. Além disso, ele destacou que seria um absurdo a nova gestão, de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, eleito presidente na última segunda-feira (9), iniciar o mandato com uma contratação cara.

- É difícil falar sobre isso. Não sei nada sobre o Roger Guedes. O que sei, é que o Flamengo não vai dar nenhum passo sem antes ter conhecimento da situação financeira do clube. A nova diretoria quer uma transição. Então, não vão nenhum movimento para trazer um jogador caro. E se fizer vai ser um absurdo - disse o jornalista.

Além disso, Mauro Cezar também chamou atenção pelo fato do Flamengo ainda não ter determinado um novo departamento de futebol. Vale lembrar, que o então vice-presidente de futebol, Marcos Braz, não irá continuar na função após o fim do mandato de Rodolfo Landim.

- O Flamengo ainda nem tem diretor esportivo. Pode chegar o Boto, mas se chegar vai ser só no final do ano. Não teve nem tempo de alguém conversar com o Filipe Luís sobre o jogador. Não sei nada sobre essa negociação - concluiu.

Roger Guedes

No Oriente Médio desde agosto de 2023, quando deixou o Corinthians, Roger Guedes tem 34 gols e seis assistências em 46 jogos pelo Al-Rayyan. Fora do país, ele também jogou pelo Shandong Luneng, da China.

Guedes tem contrato com o clube catari até o meio de 2027. Neste cenário, para contratar o atacante o Flamengo deveria abrir os cofres para realizar uma grande transação de mercado. Vale destacar, que uma das missões da próxima diretoria será encontrar um subsitituo para Gabigol, que deixou o clube ao fim do Brasileirão de 2024.