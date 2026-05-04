Atitude de Virginia repercute em meio a boatos de término com Vini Jr

A influenciadora Virginia Fonseca acompanhou a partida entre Real Madrid e Espanyol, neste domingo (3). A cena veio à tona enquanto circulavam especulações nas redes sociais sobre um possível fim do relacionamento com Vini Jr, que anotou dois gols na partida.

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Lídia Souza, amiga do casal, publicou um registro mostrando Virginia durante a partida pela TV. A postagem foi acompanhada da legenda: "Concentrada assistindo o 'pretcho' dela", com um emoji apaixonado. Seguidores interpretaram a publicação como uma resposta aos boatos de separação.

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Margareth Serrão, mãe de Virginia, celebrou o desempenho do genro durante a partida: "2 GOLLLL DO Vini Jr. Arrasou!", escreveu. A matriarca também brincou publicando um vídeo com os dois gols do atacante brasileiro.

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Veja as reações nas redes sociais:

Boatos de término entre Vini Jr e Virginia Fonseca

Os rumores começaram após Virginia passar o sábado (2) na turnê Manifesto Musical, da dupla Henrique & Juliano, ao lado de amigos. Seguidores também observaram que Vini Jr. não havia comentado nas publicações recentes da influenciadora. Os dois não teriam curtido as fotos recentes um do outro. Essas circunstâncias alimentaram questionamentos sobre o status do relacionamento.

Vini Jr e Virgínia começaram namoro em 2025 (Foto: Reprodução)

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