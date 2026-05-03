Gols de Vini Jr em Espanyol x Real Madrid chocam europeus: 'Incrível'

O atacante Vini Jr foi o responsável por marcar dois gols no confronto entre Real Madrid e Espanyol. As equipes se enfrentam neste domingo (3), no RCDE Stadium, pela 34ª rodada de La Liga.

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Os dois gols do brasileiro aconteceram durante a segunda etapa. Após um primeiro tempo disputado, o Real Madrid conseguiu balançar as redes em dois lances geniais do camisa 7.

O primeiro aconteceu por meio de uma tabela com Gonzalo Garcia pela direita, aos 55 minutos, onde Vini Jr fintou com velocidade dois adversários antes de finalizar em direção ao gol adversário. O arremate saiu no contra pé do goleiro Marko Dmitrović, que não teve chande de defesa no lance.

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Nas redes sociais, torcedores europeus se chocaram com a o golaço do brasileiro. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Incrível Vini Jr".

Tradução: "Finalização fria do Vini Jr, perto da trave".

Tradução: "Que gol do Vini Jr. É uma pena que só vemos essa versão dele uma vez por mês contra um time de rebaixamento".

Aos 66 minutos, o brasileiro voltou a balançar as redes no confronto. Desta vez, Vini Jr contou com a ajuda de Jude Bellingham, que tabelou com ele antes de uma finalização espetacular do brasileiro, que parou no ângulo do gol adversário.

O lance também teve repercussão entre os europeus. No estádio, torcedores do Espanyol aplaudiram de pé o gol do brasileiro. Veja abaixo:

Tradução: "Torcedores do Espanyol aplaudem Vini Jr".

Tradução: "Golaço de Vini Jr. O brasileiro marcou duas vezes. Sem Mbappé, sem problemas".

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