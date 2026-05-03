Vini Jr brilha, Real Madrid vence Espanyol e adia título do Barcelona
Merengues sonham com possibilidade remota no Campeonato Espanhol
Fora de casa, o Real Madrid venceu o Espanyol por 2 a 0, pela 34ª rodada da La Liga, neste domingo (3), no RCDE Stadium. Com dois gols de Vini Jr marcados no segundo tempo, os merengues chegaram aos 77 pontos e adiaram a conquista do título do Barcelona, que está na liderança com 88 pontos.
Em um primeiro tempo sem muitas emoções, Espanyol e Real Madrid fizeram um confronto aberto, mas sem chances claras. Na melhor chegada merengue, Vini Jr recebeu um cruzamento rasteiro de Alexander-Arnold aos sete minutos e carimbou a trave. Na reta final, Brahim Díaz teve uma boa chance para botar a equipe de Arbeloa em vantagem ao aproveitar um bate e rebate na área, mas o chute do marroquino saiu por cima da meta. Nos acréscimos, os mandantes quase inauguraram o marcador com Cabrera aproveitando uma cobrança de escanteio e cabeceando para grande defesa de Lunin.
No segundo tempo, o Real Madrid voltou com uma postura mais objetiva e não demorou para abrir o placar sobre o Espanyol. Aos nove minutos, Vini Jr tabelou com Gonzalo García, limpou dois defensores com um corte e finalizou no cantinho para estufar as redes. Aos 19 minutos, o brasileiro tabelou com Bellingham, que devolveu a bola com um passe de calcanhar, e o camisa sete bateu no ângulo para marcar um golaço. O Espanyol respondeu com Romero recebendo um passe rasteiro do lado direito e finalizando rasteiro para boa defesa de Lunin. E na reta final, Vini Jr fez boa jogada pelo lado esquerdo, tocou para Mastantuono, mas o argentino desperdiçou grande chance ao chutar rasteiro para defesa de Dimitrovic.
Em duas tabelinhas, Vini Jr resolveu o jogo para o Real Madrid com dois golaços para adiar o título do Barcelona, que segue com 11 pontos de vantagem sobre os merengues restando quatro jogos. Com parcerias de Gonzalo García e Bellingham, o brasileiro brilhou para garantir a vitória da equipe de Arbeloa.
Autor de dois gols da partida, Vini Jr foi o grande nome da partida, sendo decisivo na construção da vitória do Real Madrid sobre o Espanyol. Além de estufar as redes, o brasileiro ainda chegou a carimbar a trave e criou uma grande chance para Mastantuono, que desperdiçou uma boa chance.
Escolhido para formar dupla de ataque com Vini Jr, Brahim Díaz esteve muito abaixo dos seus companheiros, e o Real Madrid melhorou após a saída do marroquino. No minuto seguinte a sua saída, Gonzalo García, que entrou no lugar do camisa 21, tabelou com o atacante brasileiro, que abriu o placar e deu razão a mexida de Álvaro Arbeloa.
✅ Ficha técnica
Espanyol 🆚 Real Madrid
La Liga - 34ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 3 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: RCDE Stadium, Barcelona (ESP)
🥅 Gols: Vini Jr, 9'/2°T (0-1); Vini Jr, 20'/2ºT (0-2)
🟨 Cartões amarelos: Brahim Díaz, Vini Jr, Alexander-Arnold e Gonzalo García (RMA); El Hilali, Sánchez e Zárate (ESP)
🟥 Cartões vermelhos: -
Espanyol (Técnico: Manolo González)
Dimitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera e Romero; Sánchez (Roca), Zárate e Terrats (Carreras); Expósito (Pickel), Fernandez (Kike) e Dolan (Peña).
Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen e Mendy (Fran García); Tchouameni (Camavinga), Valverde, Bellingham e Thaigo (Mastantuono); Brahim Díaz (Gonzalo García) e Vini Jr (Palacios).
