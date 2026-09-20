Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Marcão destaca evolução do Fluminense na vitória sobre o Corinthians: 'Identidade'

Técnico destacou maturidade da equipe para suportar a pressão do Corinthians e reagir após o empate

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 19:54
Favorite o Lance! no Google
Marcão na vitória do Fluminense sobre o Corinthians
Marcão na vitória do Fluminense sobre o Corinthians (Foto: Marcelo Estêvão/ Modus Focus/Folhapress)

Marcão destacou a capacidade do Fluminense de reagir aos momentos de pressão após a vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, neste domingo (20), na Neo Química Arena. O treinador comparou a atuação com a classificação diante do Platense, pela Libertadores, e afirmou que a equipe tem demonstrado maturidade para atravessar períodos de domínio dos adversários.

— Esse foi o tema da palestra que a gente teve antes do jogo. Falamos sobre eles terem o controle do jogo no momento mais adverso. Por isso falo da nossa identidade. Platense foi em cima disso também. Primeiro tempo totalmente adverso. Se fosse outra equipe, não conseguiria voltar para o jogo. São grandes jogadores que já passaram por tudo isso.

continua após a publicidade

➡️Hulk exalta Marcão depois de vitória do Fluminense: 'Merece'

O Fluminense terminou o primeiro tempo em vantagem, mas viu o Corinthians aumentar a pressão depois do intervalo e chegar ao empate. A equipe paulista permaneceu durante boa parte da etapa final próxima à área tricolor, cenário que levou Marcão a modificar o time.

— O Corinthians voltou muito bem no segundo tempo. Construindo no nosso e pressionando no terço final. Eles estavam produzindo muito mesmo com nossa equipe organizada. Mas muito tempo perto do nosso gol e era muito risco. A gente perdeu um pouquinho da posse, que é o que a gente vem cobrando. Por isso a gente colocou o Paulo.

continua após a publicidade

Paulo Henrique Ganso entrou no lugar de Lucho Acosta e participou da jogada do segundo gol de Hulk. Depois, Serna fechou o placar nos acréscimos.

➡️Em tarde de Hulk, Fluminense vence o Corinthians no Brasileirão e volta ao G-4

Fluminense mudou forma de se defender contra o Corinthians

Marcão revelou que o Fluminense estava preparado para as alternativas utilizadas por Fernando Diniz. Em alguns momentos da pressão corintiana, a equipe chegou a formar uma última linha com cinco ou seis jogadores.

continua após a publicidade

— O Fernando esteve conosco muito tempo. A gente sabia que ele poderia colocar o Raniele de zagueiro. Eles conseguiram empurrar a nossa equipe um pouco para trás, mas estávamos preparados para isso. Baixamos uma linha de cinco, em outros momentos até uma linha de seis para se proteger e os jogadores fizeram isso de forma excepcional.

Mesmo com a postura mais defensiva durante parte do segundo tempo, Marcão destacou que a intenção não era apenas proteger a própria área. O treinador queria recuperar a posse para explorar a velocidade de Serna e Canobbio.

continua após a publicidade

— Soubemos sofrer naquele momento, mas depois precisávamos de posse para poder acionar nossos homens de transição. Estou aqui para dar os parabéns para estes jogadores.

Para o técnico, a resposta após o empate mostrou um crescimento do time em relação a outros momentos da temporada.

— Foi difícil quando eles empataram, mas eles mantiveram a cabeça no lugar e o time está sabendo sair desses momentos difíceis, revertendo e conseguindo grandes vitórias.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Hulk comemora gol do Fluminense contra o Corinthians
Hulk comemora gol do Fluminense contra o Corinthians (Foto: Marina Garcia/Fluminense)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Hulk comemora gol do Fluminense sobre o Corinthians

Fluminense

Hulk exalta Marcão depois de vitória do Fluminense: 'Merece'

Há 43 minutos
Hulk comemora seu gol no jogo do Fluminense contra o Corinthians pelo Brasileirão

Futebol Nacional

Em tarde de Hulk, Fluminense vence o Corinthians no Brasileirão e volta ao G-4

Há 1 hora
PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

Fora de Campo

PC Oliveira avalia possível pênalti em Corinthians x Fluminense

Há 2 horas
Ramon Abatti Abel com o braço erguido e de uniforme laranja

Fora de Campo

Decisão da arbitragem em Corinthians x Fluminense viraliza: 'Pipocou'

Há 2 horas
Corinthians e Fluminense se enfrentando pelo Brasileirão

Futebol Nacional

Veja gols em Corinthians x Fluminense: Hulk marca dois

Há 3 horas
Marcão em ação pelo Fluminense

Fluminense

Marcão promove mudanças na escalação do Fluminense para o duelo contra o Corinthians

Há 4 horas
Mais LANCE!
German Cano comemora gol pelo Fluminense

Cano projeta Flamengo x Fluminense na final da Libertadores: 'Seria especial'

Renato Augusto - Corinthians 0 x 2 Fluminense - Brasileirão 2022

Fluminense mira quarta dobradinha sobre o Corinthians no Brasileirão

Marcão, técnico do Fluminense

Fluminense terá novo teste contra pressão alta diante do Corinthians

Nubank Parque estádio Palmeiras.

Fluminense segue irredutível por 4 mil torcedores em semi da Libertadores com o Palmeiras

Ignacio comemora com jogadores do Fluminense

Fluminense deve ter retorno importante para enfrentar o Corinthians no Brasileirão

Brasileirão Série A 2026 - Corinthians x Fluminense

Corinthians x Fluminense: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Fernando Diniz e Marcão se reencontram em Corinthians x Fluminense

Velhos conhecidos, Marcão e Diniz ficam frente a frente em Corinthians x Fluminense

Thiago Silva antes de Platense x Fluminense

Bastidores: Thiago Silva lidera vestiário do Fluminense antes de classificação na Libertadores

Torcedores do Platense invadem gramado após eliminação na Libertadores para o Fluminense

Platense recebe punição por invasões e confusão contra o Fluminense; Conmebol ainda não se pronunciou

Jorginho disputa a posse de bola com Reasco no duelo entre Flamengo e Del Valle

Lúcio de Castro: no cardápio de sexta, Marcão, Jardim, Memphis e Neymar — tudo ao mesmo tempo agora

Rossi em ação na partida entre Flamengo e Independiente del Valle

Crise no Maracanã: gramado vira dilema sem solução e irrita jogadores

Mastro Junior com a mão levantada de camisa de botão preta

Maestro Júnior é sincero sobre possível final entre Flamengo e Fluminense

'Fim do futebol': clubes da Série A se posicionam contra proibição das bets

'Fim do futebol': clubes da Série A defendem mercado regulado de bets no Brasil