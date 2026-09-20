Marcão destacou a capacidade do Fluminense de reagir aos momentos de pressão após a vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, neste domingo (20), na Neo Química Arena. O treinador comparou a atuação com a classificação diante do Platense, pela Libertadores, e afirmou que a equipe tem demonstrado maturidade para atravessar períodos de domínio dos adversários.

— Esse foi o tema da palestra que a gente teve antes do jogo. Falamos sobre eles terem o controle do jogo no momento mais adverso. Por isso falo da nossa identidade. Platense foi em cima disso também. Primeiro tempo totalmente adverso. Se fosse outra equipe, não conseguiria voltar para o jogo. São grandes jogadores que já passaram por tudo isso.

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O Fluminense terminou o primeiro tempo em vantagem, mas viu o Corinthians aumentar a pressão depois do intervalo e chegar ao empate. A equipe paulista permaneceu durante boa parte da etapa final próxima à área tricolor, cenário que levou Marcão a modificar o time.

— O Corinthians voltou muito bem no segundo tempo. Construindo no nosso e pressionando no terço final. Eles estavam produzindo muito mesmo com nossa equipe organizada. Mas muito tempo perto do nosso gol e era muito risco. A gente perdeu um pouquinho da posse, que é o que a gente vem cobrando. Por isso a gente colocou o Paulo.

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Paulo Henrique Ganso entrou no lugar de Lucho Acosta e participou da jogada do segundo gol de Hulk. Depois, Serna fechou o placar nos acréscimos.

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Fluminense mudou forma de se defender contra o Corinthians

Marcão revelou que o Fluminense estava preparado para as alternativas utilizadas por Fernando Diniz. Em alguns momentos da pressão corintiana, a equipe chegou a formar uma última linha com cinco ou seis jogadores.

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— O Fernando esteve conosco muito tempo. A gente sabia que ele poderia colocar o Raniele de zagueiro. Eles conseguiram empurrar a nossa equipe um pouco para trás, mas estávamos preparados para isso. Baixamos uma linha de cinco, em outros momentos até uma linha de seis para se proteger e os jogadores fizeram isso de forma excepcional.

Mesmo com a postura mais defensiva durante parte do segundo tempo, Marcão destacou que a intenção não era apenas proteger a própria área. O treinador queria recuperar a posse para explorar a velocidade de Serna e Canobbio.

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— Soubemos sofrer naquele momento, mas depois precisávamos de posse para poder acionar nossos homens de transição. Estou aqui para dar os parabéns para estes jogadores.

Para o técnico, a resposta após o empate mostrou um crescimento do time em relação a outros momentos da temporada.

— Foi difícil quando eles empataram, mas eles mantiveram a cabeça no lugar e o time está sabendo sair desses momentos difíceis, revertendo e conseguindo grandes vitórias.

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