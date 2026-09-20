Thiago Silva destacou a maturidade do Fluminense na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, neste domingo (20), na Neo Química Arena. O capitão valorizou principalmente a reação da equipe depois de sofrer o empate no segundo tempo, mas também deixou um alerta para a sequência da temporada.

— Nosso time jogou de maneira muito madura hoje. Sabendo sofrer, depois que sofremos o empate, normalmente cai o rendimento, mas a gente conseguiu voltar para o jogo e a gente fica super feliz porque o que fez a gente chegar até esse momento hoje é o trabalho em equipe. Sacrifício de todo mundo, tem que voltar, e no ataque é a mesma coisa. Assim se faz um grupo vencedor.

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O Fluminense abriu o placar com Hulk ainda no primeiro tempo, mas viu Gustavo Henrique empatar aos 11 minutos da etapa final. O Corinthians cresceu naquele momento e passou a ocupar mais o campo ofensivo, antes de o Tricolor recuperar a vantagem novamente com Hulk. Serna marcou o terceiro nos acréscimos.

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Thiago Silva cobra Fluminense nos momentos de pressão

Para Thiago Silva, a equipe precisa entender que a alternância de domínio faz parte da partida. O zagueiro ressaltou, porém, que o Fluminense ainda precisa melhorar a maneira como atravessa os períodos em que o adversário assume o controle.

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— A gente sabe que o jogo tem 90 minutos, vai ter mudança de controle de jogo, é saber entender o momento que está melhor e que está pior que o adversário. Nos momentos piores, não podemos sofrer gols como estamos sofrendo, mas fico feliz que quando estávamos melhores, conseguimos fazer os gols que nos deram tranquilidade.

A avaliação do capitão vai ao encontro do discurso de Marcão depois da partida. O treinador também destacou a capacidade da equipe de "saber sofrer" diante da pressão do Corinthians e afirmou que o Fluminense precisou adaptar a forma de se defender durante o segundo tempo.

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A vitória levou o Tricolor aos 48 pontos no Campeonato Brasileiro. Hulk marcou duas vezes, enquanto Serna completou o placar em Itaquera.

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