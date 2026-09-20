Marcão definiu a escalação do Fluminense contra o Corinthians para o duelo deste domingo (20), às 16h, na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador promoveu mudanças em relação ao time que iniciou a partida contra o Platense, pela Libertadores.

O Fluminense vai a campo com: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Hulk.

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Na defesa, Samuel Xavier começa pelo lado direito, no lugar de Guga, enquanto Renê ocupa a lateral esquerda. Thiago Silva e Julián Millán formam a dupla de zaga. O colombiano ganhou espaço nas últimas partidas e segue ao lado do capitão tricolor, mesmo com a volta de Ignácio.

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Martinelli e Nonato compõem o meio-campo, com Lucho Acosta em uma função mais avançada. O argentino entra na equipe e será uma das principais alternativas para conectar o setor de criação ao ataque. Ganso, titular nos dois confrontos contra o Platense pelas quartas de final da Libertadores, não começa o duelo.

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Escalação do Fluminense contra o Corinthians também tem mudança no ataque

Marcão também mexe no ataque para a partida na Neo Química Arena. Canobbio aparece entre os titulares e forma o trio ofensivo com Serna e Hulk.

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Hulk segue como principal referência na frente depois de ser decisivo na classificação para a semifinal da Libertadores. O atacante participou diretamente dos três gols marcados pelo Fluminense contra o Platense, com um gol e duas assistências ao longo dos dois confrontos.

Serna completa o setor ofensivo. O colombiano oferece velocidade pelos lados e assume a vaga de Soteldo na escalação do Fluminense contra o Corinthians.

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O Fluminense chega ao confronto depois de garantir vaga na semifinal da Libertadores e volta as atenções ao Campeonato Brasileiro. A partida contra o Corinthians será o último compromisso da equipe antes da pausa no calendário para a Data Fifa.

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