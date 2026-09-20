PC Oliveira avalia possível pênalti em Corinthians x Fluminense

Durante a partida entre Corinthians e Fluminense no Campeonato Brasileiro, um possível pênalti foi analisado por PC Oliveira na transmissão da Globo. O especialista de arbitragem concordou com a decisão de Ramon Abatti Abel, juiz do jogo, de não marcar penalidade de Renê em Kaio César no final do primeiro tempo.

➡️Decisão da arbitragem em Corinthians x Fluminense viraliza: 'Pipocou'

O lance aconteceu após o camisa 37 invadir a área e ser derrubado pelo lateral-esquerdo do Tricolor. Naquele momento, o Fluminense vencia por 1 a 0.

continua após a publicidade

— Para o nosso consultor de arbitragem, o Paulo César de Oliveira, não houve impacto suficiente. O pênalti não deveria ter sido marcado. Acertou a arbitragem na opinião do PC. Escanteio para o Fluminense — disse Everaldo Marques revelando a opinião de Paulo César Oliveira.

Veja o lance:

Jogadores do Corinthians reclamaram com a arbitragem (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Como foi o jogo entre Corinthians e Fluminense no Brasileirão?

Primeiro tempo

Pressionado, o time de Fernando Diniz começou o jogo tentando pressionar o Fluminense, mas a primeira chance clara foi dos visitantes, nos minutos iniciais. Hulk recebeu e iniciou o contra-ataque, servindo Nonato, que enfiou ótimo passe para Canobbio. O uruguaio adiantou e saiu na cara do gol, mas o chute saiu mascado e parou em Hugo Souza. Aos 16, após boa troca de passes, o Tricolor assustou de novo: Serna cortou para o meio, ficou de frente para o gol, e, mais uma vez, o goleiro da Seleção Brasileira evitou o tento do time visitante. A primeira boa chegada do Timão veio logo na sequência, e com outro jogador convocado para defender a Amarelinha. Breno Bidon invadiu a área pela esquerda e cruzou para trás, mas Thiago Silva afastou. Aos 24 minutos, o zero saiu do placar. Lucho Acosta fez lançamento perfeito para Hulk, que se esticou e mandou para o fundo da rede. Pouco tempo depois, o time carioca tabelou, e Hulk serviu Serna, que, na cara do gol, bateu para fora e perdeu a chance de ampliar. Perdido e com pouca inspiração, o Corinthians mal conseguiu ameaçar o Fluminense até o final do primeiro tempo, mesmo em desvantagem e jogando diante de uma Neo Química Arena lotada. Nos acréscimos, André finalizou de longe e mandou por cima, tirando um grito de 'uh!' do torcedor do Timão depois de muito tempo. Após uma dividida entre Kaio César e Renê, o corinthiano ficou no chão na área tricolor, e os jogadores do Timão pediram pênalti. O Fluminense aproveitou a desatenção do Corinthians e puxou mais um contra-ataque. Serna serviu Hulk, que finalizou de primeira e parou em mais uma grande defesa de Hugo.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Segundo tempo

Fernando Diniz fez uma modificação ousada no intervalo: tirou o zagueiro Iago e colocou o atacante Gui Negão. O volante Raniele passou a atuar como zagueiro. A mudança surtiu efeito. Agressivo, o Corinthians pressionou o Fluminense nos primeiros minutos da segunda etapa. Aos 5, Kaio César tocou de cabeça, e a bola tinha endereço, mas desviou em Hulk. Apenas dois minutos depois, André fez jogada incrível pelo lado direito, tirou dois marcadores e tocou para Gustavo Henrique no meio da área. O camisa 13 teve tudo para marcar, mas chutou fraco e parou em Fábio. A pressão continuou, e aos 10 minutos Matheus Bidú cruzou na cabeça de Gui Negão, mas Fábio fez uma defesa monumental, que pouco adiantou. Na jogada seguinte, Memphis acertou uma bicicleta, Fábio pegou, e no rebote Gustavo Henrique empurrou para deixar tudo igual. Depois de empatar, o Timão continuou em cima, e o Tricolor não conseguiu reagir. Como o futebol não é sinônimo de justiça, o Fluminense voltou a ficar na frente do Corinthians aos 31 minutos. Martinelli roubou a bola e entregou para Ganso. O camisa 10 tocou em Hulk, que conduziu sem ser pressionado. O carrasco chutou, a bola desviou em Gustavo Henrique e matou Hugo Souza. O Corinthians sentiu o gol do Fluminense e o estádio 'murchou'. Aos 41, Gui Negão pegou de voleio, mas mandou por cima. Já nos acréscimos, Serna recebeu em velocidade e finalizou por baixo de Hugo Souza para dar números finais ao jogo.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.