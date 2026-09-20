Hulk exalta Marcão depois de vitória do Fluminense: 'Merece'

Hulk voltou a ser decisivo pelo Fluminense e aproveitou a vitória sobre o Corinthians, neste domingo (20), para exaltar Marcão. Autor de dois gols na Neo Química Arena, o camisa 7 destacou a relação com o treinador e afirmou que espera manter o bom momento na sequência da temporada.

— Agradecer a Deus primeiramente. Nos momentos bons é fácil buscar a Deus. Nos momentos difíceis, se você não estiver grudado com ele, é difícil dar a volta por cima. Não tenho o que falar dos meus companheiros; merecemos ganhar coisas grandes, que é o nosso objetivo. O Marcão é um cara excepcional, como profissional, pessoa. Trata todo mundo bem, com respeito. Merece o melhor. Espero que eu continue mantendo essa boa forma para que a gente conquiste grandes coisas.

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Hulk abriu o placar no primeiro tempo e voltou a balançar a rede na etapa final. No intervalo, o atacante passou mal e chegou a vomitar em campo, mas permaneceu na partida e voltou a ser decisivo.

Hulk cresceu com Marcão no Fluminense

A boa fase citada pelo próprio jogador aparece nos números desde que Marcão assumiu o comando do Fluminense. O atacante aumentou a participação direta em gols e passou a ter papel ainda mais decisivo no setor ofensivo.

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O crescimento aconteceu depois de um início irregular com a camisa tricolor. Nos sete jogos disputados sob o comando de Luis Zubeldía, Hulk havia marcado apenas um gol e chegou a ser vaiado no Maracanã. Com Marcão, passou a ocupar um papel central no ataque e aumentou consideravelmente a produção ofensiva.

O camisa 7 também foi protagonista na classificação para a semifinal da Libertadores. Contra o Platense, participou diretamente dos três gols marcados pelo Fluminense nas quartas de final, com um gol e duas assistências.

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Os dois gols contra o Corinthians levaram Hulk a sete gols e quatro assistências em 15 partidas pelo Fluminense.

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