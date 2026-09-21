Conmebol define datas e horários das semifinais da Libertadores
Partidas serão disputadas nos dias 14, 15, 21 e 22 de outubro
A Conmebol divulgou, nesta segunda-feira (21), as datas e os horários das semifinais da Libertadores. Flamengo, Palmeiras e Fluminense são os representantes brasileiros na disputa, que terá jogos nos dias 14, 15, 21 e 22 de outubro. Rubro-Negro e Verdão farão o segundo jogo de seus confrontos em casa.
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O Flamengo, atual campeão da Libertadores, visita o Estudiantes, na Argentina, no dia 15 de outubro. O estádio que receberá a partida, no entanto, ainda não foi definido. A indefinição envolve a capacidade do palco em La Plata, principalmente por conta do espaço destinado à torcida visitante. O jogo de volta será realizado no dia 22, no Rio de Janeiro.
Já o confronto entre os brasileiros começa em 14 de outubro, em São Paulo, na casa do Palmeiras. Uma semana depois, no mesmo horário, às 21h30, as equipes se enfrentam novamente, desta vez no Maracanã, estádio em que o Fluminense manda os seus jogos.
Confira as datas e horários das semifinais da Libertadores
|Semifinal
|Jogo de ida
|Data/Hora
|Local
|Jogo de volta
|Data/Hora
|Local
Fluminense x Palmeiras
Fluminense x Palmeiras
14/10 – 21h30
Rio de Janeiro
Palmeiras x Fluminense
21/10 – 21h30
São Paulo
Estudiantes x Flamengo
Estudiantes x Flamengo
15/10 – 21h30
A confirmar
Flamengo x Estudiantes
22/10 – 21h30
Rio de Janeiro
Final da Libertadores
Os times que avançarem nas semifinais se enfrentarão no dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai, pela grande final da Libertadores.
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