Conmebol define datas e horários das semifinais da Libertadores

A Conmebol divulgou, nesta segunda-feira (21), as datas e os horários das semifinais da Libertadores. Flamengo, Palmeiras e Fluminense são os representantes brasileiros na disputa, que terá jogos nos dias 14, 15, 21 e 22 de outubro. Rubro-Negro e Verdão farão o segundo jogo de seus confrontos em casa.

O Flamengo, atual campeão da Libertadores, visita o Estudiantes, na Argentina, no dia 15 de outubro. O estádio que receberá a partida, no entanto, ainda não foi definido. A indefinição envolve a capacidade do palco em La Plata, principalmente por conta do espaço destinado à torcida visitante. O jogo de volta será realizado no dia 22, no Rio de Janeiro.

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Já o confronto entre os brasileiros começa em 14 de outubro, em São Paulo, na casa do Palmeiras. Uma semana depois, no mesmo horário, às 21h30, as equipes se enfrentam novamente, desta vez no Maracanã, estádio em que o Fluminense manda os seus jogos.

Confira as datas e horários das semifinais da Libertadores

Semifinal Jogo de ida Data/Hora Local Jogo de volta Data/Hora Local Fluminense x Palmeiras Fluminense x Palmeiras 14/10 – 21h30 Rio de Janeiro Palmeiras x Fluminense 21/10 – 21h30 São Paulo Estudiantes x Flamengo Estudiantes x Flamengo 15/10 – 21h30 A confirmar Flamengo x Estudiantes 22/10 – 21h30 Rio de Janeiro

Final da Libertadores

Os times que avançarem nas semifinais se enfrentarão no dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai, pela grande final da Libertadores.

Taça da Libertadores (Foto: Divulgação/Flicker Conmebol)

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