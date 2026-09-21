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Conmebol define datas e horários das semifinais da Libertadores

Partidas serão disputadas nos dias 14, 15, 21 e 22 de outubro

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 12:35
Atualizado há 39 minutos
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A Conmebol divulgou, nesta segunda-feira (21), as datas e os horários das semifinais da Libertadores. Flamengo, Palmeiras e Fluminense são os representantes brasileiros na disputa, que terá jogos nos dias 14, 15, 21 e 22 de outubro. Rubro-Negro e Verdão farão o segundo jogo de seus confrontos em casa.

O Flamengo, atual campeão da Libertadores, visita o Estudiantes, na Argentina, no dia 15 de outubro. O estádio que receberá a partida, no entanto, ainda não foi definido. A indefinição envolve a capacidade do palco em La Plata, principalmente por conta do espaço destinado à torcida visitante. O jogo de volta será realizado no dia 22, no Rio de Janeiro.

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Já o confronto entre os brasileiros começa em 14 de outubro, em São Paulo, na casa do Palmeiras. Uma semana depois, no mesmo horário, às 21h30, as equipes se enfrentam novamente, desta vez no Maracanã, estádio em que o Fluminense manda os seus jogos.

Confira as datas e horários das semifinais da Libertadores

SemifinalJogo de idaData/HoraLocalJogo de voltaData/HoraLocal

Fluminense x Palmeiras

Fluminense x Palmeiras

14/10 – 21h30

Rio de Janeiro

Palmeiras x Fluminense

21/10 – 21h30

São Paulo

Estudiantes x Flamengo

Estudiantes x Flamengo

15/10 – 21h30

A confirmar

Flamengo x Estudiantes

22/10 – 21h30

Rio de Janeiro

Final da Libertadores

Os times que avançarem nas semifinais se enfrentarão no dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai, pela grande final da Libertadores.

Taça troféu da Libertadores (3)
Taça da Libertadores (Foto: Divulgação/Flicker Conmebol)

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