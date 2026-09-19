Ignácio está perto de voltar ao Fluminense após três jogos fora por lesão. Recuperado de um problema muscular na coxa esquerda, o zagueiro participou do treinamento desta sexta-feira (18), no CT Carlos Castilho, e pode ser relacionado para enfrentar o Corinthians, no domingo (20), pelo Brasileirão.

O defensor sofreu uma lesão de grau 2 no músculo anterior da coxa esquerda antes do primeiro jogo contra o Platense, pelas quartas de final da Libertadores. Desde então, ficou fora das duas partidas diante dos argentinos e também da derrota para o Atlético-MG, na Arena MRV.

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A recuperação devolve mais uma opção a Marcão para a defesa do Fluminense contra o Corinthians. Antes de se machucar, Ignácio vinha alternando entre os titulares e era um dos nomes utilizados com frequência pelo treinador.

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Ignácio comemora gol com jogadores do Fluminense. (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

Millán vive bom momento no Fluminense e pode ser titular contra o Corinthians

A volta de Ignácio ao time titular, porém, não é certa. Julián Millán aproveitou o período em que o companheiro esteve fora e ganhou espaço na zaga do Fluminense.

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O colombiano emendou sua primeira sequência como titular desde que chegou ao clube e teve boas atuações, principalmente contra Vasco e Platense. No jogo de ida das quartas da Libertadores, por exemplo, foi um dos destaques defensivos na vitória por 2 a 0 no Maracanã.

O momento de Millán deixa a disputa pela vaga aberta com o retorno de Ignácio. Marcão ainda terá a atividade deste sábado antes de definir a equipe do Fluminense que começa contra o Corinthians.

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A partida entre Corinthians e Fluminense será disputada às 16h de domingo, na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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