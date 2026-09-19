Fluminense deve ter retorno importante para enfrentar o Corinthians no Brasileirão
Zagueiro voltou a treinar com o grupo, mas encontra concorrência de Millán por uma vaga entre os titulares
Ignácio está perto de voltar ao Fluminense após três jogos fora por lesão. Recuperado de um problema muscular na coxa esquerda, o zagueiro participou do treinamento desta sexta-feira (18), no CT Carlos Castilho, e pode ser relacionado para enfrentar o Corinthians, no domingo (20), pelo Brasileirão.
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O defensor sofreu uma lesão de grau 2 no músculo anterior da coxa esquerda antes do primeiro jogo contra o Platense, pelas quartas de final da Libertadores. Desde então, ficou fora das duas partidas diante dos argentinos e também da derrota para o Atlético-MG, na Arena MRV.
➡️Bastidores: Thiago Silva lidera vestiário do Fluminense antes de classificação na Libertadores
A recuperação devolve mais uma opção a Marcão para a defesa do Fluminense contra o Corinthians. Antes de se machucar, Ignácio vinha alternando entre os titulares e era um dos nomes utilizados com frequência pelo treinador.
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Millán vive bom momento no Fluminense e pode ser titular contra o Corinthians
A volta de Ignácio ao time titular, porém, não é certa. Julián Millán aproveitou o período em que o companheiro esteve fora e ganhou espaço na zaga do Fluminense.
O colombiano emendou sua primeira sequência como titular desde que chegou ao clube e teve boas atuações, principalmente contra Vasco e Platense. No jogo de ida das quartas da Libertadores, por exemplo, foi um dos destaques defensivos na vitória por 2 a 0 no Maracanã.
O momento de Millán deixa a disputa pela vaga aberta com o retorno de Ignácio. Marcão ainda terá a atividade deste sábado antes de definir a equipe do Fluminense que começa contra o Corinthians.
A partida entre Corinthians e Fluminense será disputada às 16h de domingo, na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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