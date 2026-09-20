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Cano projeta Flamengo x Fluminense na final da Libertadores: 'Seria especial'

Atacante tricolor comentou possibilidade de clássico carioca decidir o torneio continental

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 09:00
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German Cano comemora gol pelo Fluminense
German Cano comemora gol pelo Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Germán Cano projetou uma possível final entre Flamengo e Fluminense na Libertadores de 2026. Presente neste sábado (19) na Conmbeol Libertadores Experience, realizada na Enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro, o atacante tricolor afirmou que uma decisão entre os rivais cariocas teria um significado especial.

— Por que não? Tudo pode acontecer. Sabemos que os quatros que ainda estão podem chegar na final. Para nós, seria algo especial. Mas, não tem favorito.

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A possibilidade de Flamengo x Fluminense na decisão existe porque os dois clubes estão em lados diferentes da chave. O Tricolor enfrentará o Palmeiras em uma das semifinais, enquanto o Rubro-Negro terá o Estudiantes, da Argentina, pela frente. Os quatro semifinalistas já conquistaram a Libertadores ao menos uma vez.

O Fluminense chegou à semifinal depois de eliminar o Platense nas quartas de final. A equipe comandada por Marcão venceu o primeiro jogo por 2 a 0, no Maracanã, e perdeu por 2 a 1 na Argentina. O placar agregado de 3 a 2 garantiu a terceira participação tricolor em uma semifinal da Libertadores.

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Flamengo e Fluminense se enfrentaram no Maracanã (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)
Flamengo e Fluminense no Maracanã (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

Flamengo e Fluminense estão a dois jogos de possível decisão

O Flamengo também construiu sua classificação a partir de uma vantagem conquistada no primeiro confronto. O Rubro-Negro venceu o Independiente del Valle por 2 a 0 no Equador e empatou por 1 a 1 no Maracanã, fechando as quartas com 3 a 1 no agregado. Agora, enfrentará o Estudiantes, que eliminou o Corinthians na Neo Química Arena.

Caso os dois clubes cariocas superem seus respectivos adversários, Flamengo e Fluminense farão uma final inédita na história da Libertadores. A decisão está marcada para 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

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