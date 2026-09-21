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Aos 40, Hulk desafia o tempo e vira protagonista do Fluminense de Marcão

Atacante marcou seis gols e deu três assistências com Marcão e decidiu contra o Corinthians, mesmo após passar mal no intervalo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 07:15
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Hulk comemora gol contra o Corinthians
Hulk comemora gol contra o Corinthians (Foto: Gabriel Silva/RasPress/Folhapress)

Hulk marcou dois gols na vitória do Fluminense por 3 a 1 sobre o Corinthians, neste domingo (20), e ampliou uma sequência que já chama atenção desde a chegada de Marcão. Aos 40 anos, o atacante soma seis gols e três assistências em oito partidas com o treinador, com participação direta em nove gols.

Na Neo Química, Hulk passou mal no intervalo e chegou a vomitar no gramado, mas permaneceu em campo. Depois de marcar ainda na primeira etapa, voltou a balançar a rede no segundo tempo, quando recolocou o Fluminense em vantagem após o empate do Corinthians.

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➡️Hulk exalta Marcão depois de vitória do Fluminense: 'Merece'

A sequência consolida o camisa 7 como uma das peças mais decisivas do Fluminense neste momento importante da temporada. Depois da partida, o atacante destacou o momento coletivo e também fez elogios a Marcão.

— Agradecer a Deus primeiramente. Nos momentos bons é fácil buscar a Deus. Nos momentos difíceis, se você não estiver grudado com ele, difícil dar a volta por cima. Não tenho o que falar dos meus companheiros, merecemos ganhar coisas grandes, que é o nosso objetivo. O Marcão é um cara excepcional, como profissional, pessoa. Trata todo mundo bem, com respeito. Merece o melhor. Espero que eu continue mantendo essa boa forma para que a gente conquiste grandes coisas.

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Números de Hulk disparam com Marcão no Fluminense

Hulk disputou sete partidas sob o comando de Luis Zubeldía e marcou um gol, além de dar uma assistência. Com Marcão, a produção ofensiva cresceu de forma considerável. Nos oito jogos com o atual treinador, são seis gols e três assistências. Hulk balançou as redes contra Palmeiras, Remo, Athletico-PR, Platense e duas vezes diante do Corinthians.

O atacante também foi decisivo nas quartas de final da Libertadores. Hulk participou diretamente dos três gols marcados pelo Fluminense contra o Platense: deu a assistência para Nonato e marcou no 2 a 0 do Maracanã, além de servir Canobbio no gol da derrota por 2 a 1 na Argentina.

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No total pelo Fluminense, Hulk chegou a sete gols e quatro assistências em 15 partidas oficiais. Das 11 participações diretas em gols desde que chegou ao clube, nove aconteceram sob o comando de Marcão.

➡️Em tarde de Hulk, Fluminense vence o Corinthians no Brasileirão e volta ao G-4

Marcão encontra forma de potencializar o atacante

O crescimento também passa pela maneira como Hulk vem sendo utilizado. Marcão explicou, depois da vitória sobre o Corinthians, que busca evitar um jogo excessivamente baseado em transições, cenário que obrigaria o atacante a atacar espaços a todo momento.

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— A gente tem jogadores grandiosos, talentosos, e não podia jogar separado. Um jogo toda hora de transição para o Hulk atacar espaço toda hora. Precisava de equilíbrio para aproveitar o melhor dele. Hoje, ele vai no espaço, vem dentro e consegue jogar. Está leve, nos ajudando diariamente. Está fazendo uma temporada muito brilhante e acredito que vai assim até o final do ano.

Aos 40 anos, o camisa 7 chega à reta decisiva como um dos principais nomes do Fluminense. O Tricolor está na semifinal da Libertadores e voltou ao G-4 do Campeonato Brasileiro, com Hulk acumulando atuações decisivas nas duas competições.

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