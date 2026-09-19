Velhos conhecidos, Marcão e Diniz ficam frente a frente em Corinthians x Fluminense
Técnicos foram companheiros como jogadores, trabalharam juntos no Tricolor e voltam a ficar em lados opostos neste domingo
Marcão e Fernando Diniz estarão em lados opostos neste domingo (20), quando Corinthians e Fluminense se enfrentam, às 16h, na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Brasileirão. O encontro reúne dois personagens com uma relação de mais de duas décadas, e boa parte dela construída dentro do próprio Tricolor.
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Os dois dividiram o vestiário ainda como jogadores. Marcão defendeu o Fluminense entre 1999 e 2006, enquanto Diniz vestiu a camisa tricolor entre 2000 e 2003. Anos depois, voltaram a trabalhar juntos, desta vez fora das quatro linhas. O atual treinador do Flu integrou a comissão técnica permanente durante as passagens de Diniz pelo clube.
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Marcão também fez parte da comissão que viveu o período mais vitorioso da trajetória de Diniz no Fluminense. Estava no clube nas conquistas da Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana de 2024, além do Campeonato Carioca de 2023. Quando Diniz deixou o cargo em junho de 2024, foi Marcão quem assumiu o time de forma interina no jogo seguinte.
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Marcão e Diniz já se enfrentaram como técnicos
O duelo deste domingo não será o primeiro entre os dois à beira do campo. Marcão e Diniz já se enfrentaram duas vezes como treinadores, ambas pelo Campeonato Brasileiro, com uma vitória para cada lado.
Em 2019, pouco depois da primeira passagem de Diniz pelo Fluminense, Marcão comandou o Tricolor na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, no Morumbi. Diniz já dirigia a equipe paulista.
O reencontro aconteceu no Brasileiro de 2020. Desta vez, o São Paulo de Diniz venceu o Fluminense de Marcão por 2 a 1 no Maracanã, com dois gols de Brenner. Fred marcou para o Tricolor carioca.
Mais de cinco anos depois, os dois voltam a se enfrentar em outro cenário. Marcão assumiu o Fluminense durante a temporada de 2026 e foi mantido no comando da equipe, que chega ao fim de semana classificada para a semifinal da Libertadores. Diniz dirige o Corinthians, eliminado pelo Estudiantes nas quartas do torneio continental e atualmente na 14ª posição do Brasileirão, com 32 pontos.
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