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Velhos conhecidos, Marcão e Diniz ficam frente a frente em Corinthians x Fluminense

Técnicos foram companheiros como jogadores, trabalharam juntos no Tricolor e voltam a ficar em lados opostos neste domingo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 08:35
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Fernando Diniz e Marcão se reencontram em Corinthians x Fluminense
Fernando Diniz e Marcão se reencontram em Corinthians x Fluminense (Foto: Irisbel Correia/AtoPress/Folhapress/Thiago Ribeiro / AGIF / Folhapress)

Marcão e Fernando Diniz estarão em lados opostos neste domingo (20), quando Corinthians e Fluminense se enfrentam, às 16h, na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Brasileirão. O encontro reúne dois personagens com uma relação de mais de duas décadas, e boa parte dela construída dentro do próprio Tricolor.

Os dois dividiram o vestiário ainda como jogadores. Marcão defendeu o Fluminense entre 1999 e 2006, enquanto Diniz vestiu a camisa tricolor entre 2000 e 2003. Anos depois, voltaram a trabalhar juntos, desta vez fora das quatro linhas. O atual treinador do Flu integrou a comissão técnica permanente durante as passagens de Diniz pelo clube.

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Marcão também fez parte da comissão que viveu o período mais vitorioso da trajetória de Diniz no Fluminense. Estava no clube nas conquistas da Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana de 2024, além do Campeonato Carioca de 2023. Quando Diniz deixou o cargo em junho de 2024, foi Marcão quem assumiu o time de forma interina no jogo seguinte.

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Marcão e Diniz já se enfrentaram como técnicos

O duelo deste domingo não será o primeiro entre os dois à beira do campo. Marcão e Diniz já se enfrentaram duas vezes como treinadores, ambas pelo Campeonato Brasileiro, com uma vitória para cada lado.

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Em 2019, pouco depois da primeira passagem de Diniz pelo Fluminense, Marcão comandou o Tricolor na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, no Morumbi. Diniz já dirigia a equipe paulista.

O reencontro aconteceu no Brasileiro de 2020. Desta vez, o São Paulo de Diniz venceu o Fluminense de Marcão por 2 a 1 no Maracanã, com dois gols de Brenner. Fred marcou para o Tricolor carioca.

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Mais de cinco anos depois, os dois voltam a se enfrentar em outro cenário. Marcão assumiu o Fluminense durante a temporada de 2026 e foi mantido no comando da equipe, que chega ao fim de semana classificada para a semifinal da Libertadores. Diniz dirige o Corinthians, eliminado pelo Estudiantes nas quartas do torneio continental e atualmente na 14ª posição do Brasileirão, com 32 pontos.

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Marcão em classificação do Fluminense na Libertadores
Marcão em classificação do Fluminense na Libertadores (Foto: Ignacio Barios/DiaEsportivo/Folhapress)
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