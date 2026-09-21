Palmeiras x Fluminense: Conmebol define datas da semi da Libertadores e mantém decisão no Nubank Parque
Equipes se enfrentam em outubro, após a pausa para a Data Fifa
A Conmebol divulgou as datas das semifinais entre Palmeiras e Fluminense na manhã desta segunda-feira (21) e manteve o Nubank Parque como palco da decisão da vaga na final da competição, em meio ao imbróglio entre as diretorias a respeito da cota de ingressos destinada à torcida visitante em São Paulo.
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A primeira partida será disputada no dia 14 de outubro, após a pausa do calendário nacional para a Data Fifa, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Sete dias depois, as equipes voltam a se enfrentar no mesmo horário, no Nubank Parque.
Vale lembrar que Abel Ferreira recebeu cartão vermelho por questionar as decisões da arbitragem no duelo contra a LDU, em Quito, pela volta das quartas de final da competição, e cumprirá suspensão automática no Maracanã. A tendência é que o auxiliar João Martins, que também comandou a equipe no empate sem gols com o Grêmio, seja o responsável por dirigir o time.
Do outro lado da chave, o Estudiantes recebe o Flamengo no dia 15 de outubro, ainda sem local definido para o confronto. A partida de volta será disputada no Maracanã, no dia 22 de outubro. A grande final da Libertadores acontece em 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.
Datas e horários das semifinais da Libertadores
Palmeiras x Fluminense
- Ida (14/10): Fluminense x Palmeiras - Maracanã
- Volta (21/10): Palmeiras x Fluminense - Nubank Parque
Estudiantes x Flamengo
- Ida (15/10): Estudiantes x Flamengo - sem local definido
- Volta (22/10): Flamengo x Estudiantes - Maracanã
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