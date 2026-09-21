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Fluminense respira antes de reta decisiva e ganha tempo para afinar o time

Tricolor chega à pausa em alta, terá 18 dias sem jogos e usa período para recuperação física e preparação para Libertadores e Brasileirão

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 05:15
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Marcão comanda treino do Fluminense
Marcão comanda treino do Fluminense (Foto: Divulgação / Fluminense)

A vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, na tarde deste domingo (20), fechou em alta a sequência do Fluminense antes da Data-Fifa. O Tricolor chegou aos 48 pontos no Campeonato Brasileiro, ocupa a quarta colocação e terá agora 18 dias sem jogos para trabalhar antes da retomada do calendário.

Sob o comando de Marcão, o Fluminense conquistou 13 dos últimos 18 pontos disputados no Brasileirão. Foram quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota em seis rodadas, com 72,2% de aproveitamento. No revés, diante do Atlético-MG, o treinador escalou uma equipe reserva.

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O bom momento também passa pela Libertadores. O Tricolor eliminou o Platense nas quartas de final e está classificado para enfrentar o Palmeiras na semifinal, marcada para outubro.

Fluminense terá período para ajustes físicos e táticos

O próximo compromisso do Fluminense será apenas no dia 8 de outubro, contra o Coritiba, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A primeira semana da pausa terá uma programação dividida entre atividades e descanso. O elenco folga nesta segunda-feira (21) e treina no CT Carlos Castilho na terça, quarta e quinta, sempre às 9h30. Depois, terá três dias de folga, entre sexta-feira e domingo.

O período oferece a Marcão uma oportunidade pouco comum durante a temporada para trabalhar a equipe sem a necessidade de preparação imediata para uma partida. Ajustes táticos, recuperação física e controle de carga estarão entre os pontos que serão trabalhados antes da retomada.

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Os últimos jogos apresentaram situações diferentes para o Fluminense. Contra o Platense, a equipe sofreu principalmente no primeiro tempo diante da pressão adversária e teve dificuldade para sair jogando. Já contra o Corinthians, conseguiu atravessar um período de domínio paulista e lidou melhor nos momentos sem bola, apesar do gol sofrido.

Mesmo em ótima fase, o Tricolor ainda precisa ajustar nuances táticas, principalmente quando pressionado. Fora de casa, o time de Marcão tem oscilado e apresentado dificuldades quando o adversário sobe as linhas de marcação. A dificuldade de concluir grandes chances em gol também é um ponto que pode ser trabalhado no período sem partidas.

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A comissão técnica também terá tempo para realinhar fisicamente o elenco. O Fluminense vinha de uma sequência com jogos de Brasileirão e Libertadores em intervalos curtos, além de viagens para Belo Horizonte, Argentina e São Paulo.

Jogadores fundamentais como Hulk, Thiago Silva, Ganso e Fábio possuem idade avançada e terão tempo para recuperar o nível físico ideal depois da grande sequência de jogos.

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Decisões aguardam o Fluminense após a Data Fifa

O calendário volta a apertar logo depois da pausa. O Fluminense recebe o Coritiba no dia 8 de outubro e, três dias depois, enfrenta o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro.

Na sequência, começam as semifinais da Libertadores contra o Palmeiras. O primeiro confronto será disputado no Maracanã, e a definição da vaga acontecerá no Nubank Parque, em São Paulo.

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Além da busca por uma nova final continental, o Fluminense entra na reta final do Brasileirão dentro do G-4 e podendo sonhar com, no mínimo, uma vaga direta na Libertadores de 2027. O período sem partidas será usado para recuperar o elenco, aprofundar conceitos do trabalho de Marcão e preparar o grupo para uma sequência em que as duas principais competições da temporada estarão em jogo.

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