Zubeldía justifica substituições do Fluminense e elogia Soteldo: 'Partidaça' Mesmo com empate, Tricolor dorme no G4

Visando preservar seus principais jogadores para o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, que será disputada nesta terça-feira (11), contra o Independiente Rivadavia, Zubeldía escalou um time alternativo do Fluminense para o clássico contra o Botafogo.

Em entrevista coletiva pós-jogo, Zubeldía justificou suas escolhas para a partida, as substituições realizadas no segundo tempo e deu ênfase à atuação de Soteldo, que começou entre os titulares e se destacou no empate entre Botafogo e Fluminense. Confira:

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— Castillo é uma referência de área, um camisa 9. Minha ideia era manter Castillo o maior tempo possível porque, se o Botafogo encaixasse bem a pressão alta, precisaríamos sair pelo alto para o ataque, o que aconteceu nos últimos 10 minutos. Para disputar uma bola lá na frente dividida. Também para ajudar nas bolas paradas. Era funcional para a equipe, independentemente de estar bem ou mal na partida. Com Hulk, poderíamos chegar ao último terço com quatro ou cinco passes.

Rodrigo Castillo começou a partida como titular e foi substituído somente aos 40 minutos do segundo tempo, dando lugar a Hulk.

— Me parece que já haviam feito um grande trabalho, como Paulo (Ganso), que havíamos analisado que estava para sair. E o Serna, consideramos que não podíamos seguir com o mesmo nível. Precisávamos mudar para os últimos 15 ou 10 minutos. Fizemos esforços por 20 ou 25 minutos. Não nos acomodamos bem, é verdade. Mas gradualmente coloquei pessoas do banco que poderiam ter resolvido a partida. Soteldo fez uma partidaça. Mas não conseguimos arrematar a partida e resolver algumas situações que achei que poderíamos resolver — destacou Zubeldía em entrevista coletiva após Botafogo 1 x 1 Fluminense.

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Soteldo foi elogiado por Zubeldía pela atuação no empate entre Botafogo e Fluminense (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

Zubeldía vive momento de pressão no comando do Fluminense

Luis Zubeldía enfrenta um momento de forte pressão no comando do Fluminense. A crise se intensificou especialmente após a eliminação na Copa do Brasil para o Vasco, com derrota por 3 a 1 nas oitavas de final.

O Fluminense de Zubeldía já vinha de uma sequência negativa de sete jogos sem vencer desde o retorno após a Copa do Mundo, acumulando empates e resultados abaixo do esperado no Brasileirão, em que ocupa a quarta colocação, o que elevou as críticas da torcida e os pedidos de demissão.