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Zubeldía define escalação do Fluminense para jogo da vida contra o Botafogo

Tricolor chega pressionado para o clássico deste sábado (8)

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 20:05
Atualizado há 2 horas
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Zubeldía vive momento conturbado no Fluminense
Zubeldía vive momento conturbado no Fluminense

Pressionado pela eliminação na Copa do Brasil e jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro, Zubeldía fará contra o Botafogo um dos jogos mais importantes da sua trajetória no Fluminense. A bola rola às 21h (de Brasília), no estádio Nilton Santos. Confira os 11 titulares escalados para iniciar o clássico carioca, pela 22ª rodada do Brasileirão.

🟢Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (C), Ignácio, Jemmes e Renê; Otávio, Nonato, Ganso; Serna, Soteldo e Castillo.

Mesmo com a ausência de John Kennedy, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisará passar por cirurgia, Zubeldía optou por manter Hulk no banco. O centroavante ainda não teve boas atuações com a camisa tricolor.

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Do outro lado, o Botafogo vai a campo com: Warleson, Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Danilo, Medina e Montoro.

➡️Fred estreia com vitória no comando do Fluminense sub-20

Desfalques do Tricolor

Para o clássico com o Botafogo, Zubeldía teve a escalação condicionada pelas muitas lesões no elenco do Fluminense. Thiago Silva, Freytes e Millán seguem no departamento médico e não estão à disposição para o clássico.

No ataque, a ausência de John Kennedy pesa na montagem da equipe. Artilheiro do Fluminense na temporada, com 14 gols, o atacante sofreu uma entorse no joelho direito durante a derrota para o Vasco e está fora.

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John Kennedy deixou Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil com dores
John Kennedy deixou Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil com dores (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Clássico com Botafogo será jogo da vida para o Fluminense

O momento ruim do Fluminense exige uma resposta rápida. O time ainda não venceu desde o retorno da pausa para a Copa do Mundo. São quatro empates, com Red Bull Bragantino, Grêmio, Bahia e Vasco, e uma derrota, também para o rival cruz-maltino, que culminou na eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil.

No Campeonato Brasileiro, a sequência negativa começou antes mesmo da paralisação. O Fluminense perdeu para o Mirassol e empatou com Cruzeiro, Bragantino, Grêmio e Bahia. A última vitória na competição ocorreu em 16 de maio, por 2 a 1 sobre o São Paulo.

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