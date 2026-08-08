Fred estreia com vitória no comando do Fluminense sub-20 Tricolor das Laranjeiras venceu o Nova Iguaçu por 3 a 1 neste sábado (8)

Fred estreou com vitória no comando do Fluminense sub-20 neste sábado (8). O ex-atacante dirigiu o time pela primeira vez em uma partida oficial e superou o Nova Iguaçu por 3 a 1, no estádio Jânio Moraes, pela primeira rodada do Campeonato Carioca da categoria. Os gols tricolores foram marcados por Breno, Naarã Lucas e Wesley Natã.

Fred foi apresentado ao clube nesta segunda-feira (3), no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras. O presidente Mattheus Montenegro, o diretor Mario Bittencourt, o vice-presidente da base Rui Reisinger e o diretor das categorias de base Antônio Garcia estiveram presentes na recepção.

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Após a cerimônia, o novo técnico dos Mlks de Xerém, como o time sub-20 é conhecido, iniciou os trabalhos e conduziu o primeiro treinamento antes da estreia no Estadual.

Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 3 a 1 (Foto: Leonardo Brasil/ Fluminense)

Fred como treinador do Fluminense

Esta será a segunda experiência de Fred como treinador. Em 2025, ele iniciou a carreira no sub-17 do Fortaleza e conquistou a Supercopa Capital, em Brasília. Em fevereiro deste ano, foi promovido ao comando da equipe sub-20 do clube cearense. O treinador possui as licenças Uefa A e PRO da CBF Academy. Após ser anunciado, o ídolo comentou o retorno ao Tricolor, agora em uma nova função.

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A comissão técnica será formada pelo auxiliar Bruno Barros, pelo analista de desempenho Conrado Aguilar e pelo preparador físico Jefferson Souza, que terá Gabriel Pinho como auxiliar. Kepler Inocêncio permanece como supervisor técnico da categoria.

Fred substituirá Felipe Canavan no Fluminense sub-20, que retorna ao comando da equipe sub-17. Canavan dirigiu o sub-20 nas últimas temporadas e conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil da categoria em 2024. Já Thiago Macedo, atual treinador do sub-17, foi convidado por Fred para integrar sua comissão técnica.