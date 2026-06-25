Guga, do Fluminense, vira alvo da Inter de Milão, diz jornal italiano Tricolor não recebeu nenhuma proposta oficial até o momento

A Inter de Milão voltou os olhos para o mercado brasileiro e colocou Guga, do Fluminense, entre os nomes avaliados para reforçar a lateral direita. A informação foi publicada nesta quinta-feira (25) pelo tradicional jornal italiano "La Gazzetta dello Sport".

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De acordo com a publicação, o clube italiano precisou rever o planejamento após perder a contratação de Marco Palestra para o Chelsea. Com isso, a diretoria passou a analisar novos perfis para a posição.

Entre os jogadores citados está Wesley, da Roma, considerado o principal alvo da Inter. No entanto, a negociação é vista como difícil por conta da importância do brasileiro no elenco comandado por Gian Piero Gasperini.

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Nesse cenário, Guga aparece como uma alternativa. Segundo o portal, o lateral do Fluminense, de 27 anos, foi oferecido ao clube italiano, que avalia o nome internamente antes de decidir se avançará por uma negociação.

Na atual temporada, o jogador assumiu a titularidade na equipe de Luis Zubeldía e vive um dos momentos mais consistentes desde que desembarcou em Laranjeiras. Até o momento, não há negociação em andamento entre Fluminense e Inter de Milão. Caso o interesse se confirme e a Inter faça proposta pelo lateral, não seria o primeiro italiano interessado no futebol do camisa 23.

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Guga segue integrado ao elenco tricolor normalmente durante a intertemporada e faz parte dos planos da comissão técnica para a sequência da temporada, em que o Fluminense disputa Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

Guga no treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Fluminense de volta das férias

O elenco tricolor se reapresentou nesta terça-feira (22) após o período de férias durante a Copa do Mundo e iniciou uma espécie de intertemporada no CT Carlos Castilho.

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