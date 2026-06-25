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Thiago Silva se pronuncia pela primeira vez após acerto com o Fluminense

Jogador chega para sua quarta passagem pelo Tricolor

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 17:29
Atualizado há 0 minutos
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Thiago Silva comemora vitória do Fluminense sobre o Flamengo (Foto: Lucas Meçon/ Fluminense)
Thiago Silva comemora vitória do Fluminense sobre o Flamengo (Foto: Lucas Meçon/ Fluminense)

Poucos dias depois de ser oficializado como reforço do Fluminense, Thiago Silva se manifestou pela primeira vez desde o retorno ao clube. Nesta quinta-feira (25), o zagueiro publicou uma mensagem nas redes sociais para agradecer o carinho recebido dos torcedores após o anúncio de sua terceira passagem por Laranjeiras.

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    O defensor, que assinou contrato até dezembro de 2026, afirmou ter se emocionado com a recepção da torcida e destacou que as demonstrações de apoio aumentam sua motivação para o novo desafio com a camisa tricolor.

    — Hoje quero expressar minha mais profunda gratidão a cada pessoa que tirou um momento do seu dia para enviar uma mensagem, demonstrar carinho e torcer por mim. Em muitos momentos, são essas palavras de apoio, esse afeto sincero e essa energia positiva que nos dão força para continuar acreditando e seguindo em frente. Receber todo esse carinho me emocionou e me fez perceber o quanto sou privilegiado por contar com o apoio de vocês. Muito obrigado por cada mensagem, cada oração, cada pensamento positivo e por toda a torcida. Levo comigo o carinho de vocês no coração e sigo ainda mais motivado para enfrentar os desafios que virão. Minha gratidão é imensa. Que Deus abençoe cada um de vocês — escreveu o zagueiro.

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    A volta do capitão era tratada como prioridade pela diretoria desde que ele rescindiu contrato com o Porto. Na semana passada, o defensor deu sinal positivo para retornar ao clube, onde disputou 212 partidas, marcou 19 gols e conquistou a Copa do Brasil de 2007.

    Thiago Silva em campo pelo Fluminense no Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/FFC)
    Thiago Silva em campo pelo Fluminense no Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

    Fluminense de volta das férias

    O elenco tricolor se reapresentou nesta terça-feira (22) após o período de férias durante a Copa do Mundo e iniciou uma espécie de intertemporada no CT Carlos Castilho. Thiago Silva segue de férias após finalizar a temporada europeia e ainda não se reapresentou. A chegada do defensor tem previsão inicial para o dia 1º de julho, mas pode acontecer depois disso, no decorrer da primeira semana do mês que vem.

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