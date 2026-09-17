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Fluminense encerra jejum de dois anos com convocação de Martinelli

Martinelli assume vaga de João Pedro e recebe 1ª chance na Seleção Brasileira pós-Copa

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 09:30
Supervisionado porGustavo Loio,
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Martinelli comemora classificação do Fluminense
Martinelli comemora boa fase no Fluminense; volante obteve sua primeira convocação para a Seleção principal (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

O Fluminense voltou a ter um representante na Seleção Brasileira. Na tarde desta quarta-feira (16), o técnico Carlo Ancelotti anunciou a convocação do volante Martinelli para integrar o elenco nos amistosos contra Austrália e Índia, que marcam o início da preparação para a Copa do Mundo de 2030. O meio-campista do Tricolor foi chamado após a confirmação do corte do atacante João Pedro, lesionado.

➡️Matheus Martinelli, do Fluminense, é convocado para a Seleção Brasileira

Martinelli em ação pelo Fluminense
Cria de Xerém com mais jogos no time profissional, volante é tratado como peça inegociável nas Laranjeiras (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Folhapress)

Esta é a primeira chamada de Martinelli para a Seleção principal na carreira. A novidade encerra um hiato de dois anos sem atletas do clube das Laranjeiras no time nacional — a última presença havia sido a do volante André, em 2024, sob o comando de Dorival Júnior. Antes disso, Nino (em 2023) e Pedro (em 2018) também figuraram entre os convocados do Brasil enquanto defendiam o Tricolor.

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A observação de Carlo Ancelotti sobre o futebol do meio-campista vinha de longa data. O treinador italiano esteve em jogos do Fluminense antes da Copa do Mundo de 2026, mas, na ocasião, a concorrência com nomes consolidados como Casemiro e Fabinho adiou a vaga. Agora, o pilar tricolor de 24 anos e um dos capitães do elenco ganha a oportunidade cobrada internamente.

Ancelotti em coletiva na Seleção
Carlo Ancelotti chamou o meio-campista tricolor para recompor o elenco após corte por lesão (Foto: Charles Sholl / Brazil Photo Press/ Folhapress)

Peça considerada inegociável pela diretoria tricolor, a cria de Xerém soma a marca de ser o jogador formado na base com mais partidas disputadas pelo time profissional. Promovido em 2020, o volante participou da vitoriosa conquista da Libertadores e superou o momento de expectativa, demonstrando tranquilidade antes do chamado oficial.

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